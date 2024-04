Neue Spielmodi, Maps und Waffen in Season 3

Der Multiplayer erhält weitere Spielmodi und neue Maps. Es wird 6 neue Operators geben (Banshee, Hush, Snoop Dogg, Stasis, Cheech und Chong). Eine Änderung in Season 3 betrifft die XP, wenn ihr in einer Gruppe spielt: Es wurde ein Bonus hinzugefügt, mit dem ihr mehr XP in Abhängigkeit von der Gruppengröße erhaltet. Veröffentlichten die Entwickler heute die Patch Notes zu Season 3 – und die sind mit den neuen Inhalten, Änderungen und Bugfixes ziemlich umfangreich.

Wir fassen die Highlights zusammen. Welche neuen Waffen kommen in Season 3? In Season 3 kommen vier Waffen dazu, die ihr im Multiplayer, Zombiemodus, aber auch in Warzone nutzen könnt

