Neue Serie "Deutsches Haus" auf Disney+

Stefan liebt Film. Er vermisst die wöchentlichen Besuche in der Videothek, denn das ziellose Umherirren in den Gängen hat ihm Seherfahrungen wie "Donnie Darko" oder "Fear and Loathing in Las Vegas" beschert. Mit „Deutsches Haus“ startet auf Disney+ heute eine der wichtigsten Serien des Jahres. Die Aufarbeitung der Frankfurter Auschwitz-Prozesse ist eine gelungene Auseinandersetzung mit Schuld und der Unmöglichkeit, mit dieser umzugehen.

und behandelt die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die vor dem Schwurgericht in Frankfurt am Main zwischen 1963 und 1965 verhandelt wurden. In diesen wurden medienwirksam die menschenverachtenden Gräueltaten offengelegt, wodurch die Periode des Schweigens durchbrochen und eine gesellschaftliche Aufarbeitung der Verbrechen beginnen konnte.) lebt, die das Gasthaus „Deutsches Haus“ betreiben. Eigentlich lebt Eva ein gutes Leben und auch ihre Verlobung mit dem wohlhabenden Jürgen Schoormann ( Doch eine unerwartete Anfrage, als Gerichtsdolmetscherin in einem Strafprozess auszuhelfen, soll schon bald ihr Leben veränder

FİLMSTARTS: Schon in 3 Tagen könnt ihr den schönsten Anime-Film des Jahres im Abo streamenAn die Filme vom Studio Ghibli hat Stefan sein Herz verloren und 'Prinzessin Mononoke' gehört zu seinen absoluten Lieblingsfilmen. Doch auch Anime- Serie n wie 'Attack on Titan', 'One Punch Man' oder 'Haikyu!!' haben es ihm angetan.

VOGUE_GERMANY: Met Gala 2024: Die wichtigste Modenacht des JahresDas Thema der MetGala2024 wurde bekannt gegeben – so könnten die Looks dazu aussehen ... voguegermany

FOCUSONLİNE: Tag vier im Prozess des Jahres: Zeugen und VideoanalyseHeute kommen weitere Zeugen zu Wort und das wichtige Video aus der Hotellobby wird gezeigt und analysiert. Möglicherweise äußert sich Ofarim auch erstmals selbst. FOCUS online berichtet live aus dem Gericht.

KINODE: Stephen King unterstützt Disney und Marvel Studios nach missglücktem Start von „The Marvels“Disney und Marvel Studios haben mit „The Marvels“ einen missglückten Start hingelegt. Stephen King bietet Schützenhilfe. Die Entwicklung war absehbar und sorgt für Krisensitzungen.

SZAKTUELL: Verseuchter Boden: Bürgerinitiative fordert neue Gutachten für geplantes WohngebietDie Stadt Saarbrücken will Im Knappenroth am Rastpfuhl ein Wohngebiet mit rund 550 Wohneinheiten erschließen. Doch der Boden ist verseucht. Eine Bürgerinitiative bezweifelt, dass das geplante Vorhaben umgesetzt werden kann und fordert neue Gutachten.

SWR3: SWR3 App: Neue Funktionen für noch mehr HörvergnügenDie SWR3 App hat neue Funktionen erhalten, um den Hörern noch mehr Komfort zu bieten. Jetzt kann man sich mit dem Live-Radiostream wecken lassen und individuell die Snooze-Funktion einstellen.

