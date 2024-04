Neue Season von Call of Duty Warzone und Modern Warfare 3 steht bevor

Der Season-Wechsel von Call of Duty Warzone und Modern Warfare 3 steht bevor. Wir fassen alle wichtigen Infos zusammen und halten euch im Live-Ticker auf dem Laufenden. Steht wieder eine neue Season in den Startlöchern. Hier gibt's die wichtigsten Infos auf einen Blick. Außerdem findet ihr hier unseren Ticker, mit dem wir den Season-Wechsel live begleiten, um euch über alles Wichtige direkt zu informieren. Die genaue Größe kennen wir noch nicht.

Sobald das Update da ist und wir mehr wissen, erfahrt ihr es in unserem Ticker. Mit Sicherheit müssen wir aber wieder so einige GB laden. Season 2 brauchte z.B. auf PS5 rund 26 GB. Wir erwarten vor der neuen Season wieder einen Preload auf PC, PS4 und PS5. Xbox-Konsolen werden dagegen wohl wieder bis zum offiziellen Start warten müssen. Sobald ein Preload vorhanden ist, erfahrt ihr es unten in unserem Ticker

