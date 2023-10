Neue SBC „Max.-87-Hero-Upgrade“ mit garantierten Heldenkarten

gibt es jetzt wieder die SBC „Max.-87-Hero-Upgrade“, die euch eine garantierte Heldenkarte bringt. Welche Heroes kann man da ziehen? Die komplette Liste.“ wird der aktuelle Gegenwert der SBC auf ca. 90.000 Münzen geschätzt, wenn man alle Karten dafür neu kaufen würde. Nutzt man bereits vorhandene Karten aus dem eigenen Verein, wird der Preis günstiger – je nachdem, wie viele Karten man zur Lösung noch hinzukaufen müsste.

Bedenkt außerdem, dass der Transfermarkt im ständigen Auf und Ab ist und die Preise somit variieren können. Versteht den Preis eher als ungefähre Richtung.Das ist insgesamt schwierig einschätzen, da es letztlich um Glück geht: Zieht man Yaya Touré, hat man einen der besten Spieler im ganzen Spiel gezogen. Zieht man hingegen Clint Dempsey, hätte man die Karte auch günstig auf dem Transfermarkt kaufen können.

Letztendlich liegen 13 der möglichen Optionen unter dem ungefähren Gegenwert der SBC. Insofern kann man die SBC gut versuchen, wenn man schon ein wenig SBC-Futter im Verein hat und sie günstig abschließen kann. Dennoch sollte man damit rechnen, im Zweifel eben keine Top-Karte, sondern eine der anderen Optionen zu ziehen.

Ob die SBC sich lohnt, hängt ausschließlich vom Glück ab! Ich selber habe die SBC gemacht und Nwankwo Kanu (22.500 Münzen) dafür bekommen. Da ich nur 15.000 Münzen zur Lösung der SBC investieren musste, kann es nur ein Fazit geben:

Ich empfehle die SBC nur, wenn man dafür maximal 25k an Münzen aufwenden muss, da das Risiko zu hoch ist, um einen richtigen Kracher zu erhalten.EA Sports FC 24: Der Nachfolger von FIFA zeigt sich erstmals im neuen AnkündigungstrailerMittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur’s Gate 3 war kein ZufallNeues Video zu Alan Wake 2 ist für alle, die den Vorgänger verpasst haben headtopics.com

