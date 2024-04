Neue Rettungswache in Damp verbessert Anfahrtszeiten der Sanitäter

Seit Anfang Januar steht dort rund um die Uhr ein einsatzbereiter Rettungswagen. Nun teilt die Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig Holstein (RKiSH) mit: Die neue Wache habe sich in Notfällen bereits positiv auf die Anfahrtszeiten der Sanitäterinnen und Sanitäter ausgewirkt. In den ersten Monaten 2023 habe die Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort noch bei durchschnittlich 16 Minuten gelegen. Nun ist den Angaben zufolge in knapp 10 Minuten Hilfe vor Ort.

Rettungssanitäter Jannik Fischer und Notfallsanitäter Kai Kaphengst stehen vor der neuen Rettungswache auf Gut Damp. Damps Bürgermeisterin Barbara Feyock (SPD) vermittelte bei der Standortwahl."Es ist ganz wichtig für den Schwansener Bereich, dass wir hier eine Rettungsstation bekommen haben." Vor allem in den Sommermonaten würden in Damp viele Gäste ihren Urlaub verbringen."Die Camping-Plätze und Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind vollbesetzt mit Touristen. Dadurch passieren Unfäll

Sanitäter wird Führerschein nicht anerkannt – wegen fehlendem Erste-Hilfe-KursWenn du deinen Führerschein mal genauer betrachtest, kannst du in der Spalte 12 die ein oder andere Zahl finden. Hinter diesen sogenannten Schlüsselzahlen verbergen sich bestimmte Zusatzangaben in Bezug auf die Fahrzeugklasse. Dahinter können z. B. Auflagen stecken, wie das Tragen einer Brille oder Hörhilfe während der Fahrt.

Herkunft: merkur_de

