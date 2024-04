Neue Rettungsstation für Hubschrauber in Ostfriesland eröffnet

Bei Notfällen auf der Nordsee oder auf Inseln sind oft Hubschrauber gefordert. In Ostfriesland gibt es dafür nun eine neue Rettungsstation - eine Investition in die Zukunft , sagen die Planer.- Hangar . Vertreter des Unternehmens Northern Helicopter und der Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr eröffneten das neue Gebäude am Montag.

Der Standort unmittelbar hinter dem Deich biete für die Helikopterflüge eine optimale Lage, nah an den Inseln, sagte der Vorstand der Reederei Norden-Frisia, Carl-Ulfert Stegmann. „Es ist wichtig für unsere Region, dass wir ausreichend versorgt sind.“ Die FLN Frisia-Luftverkehr ist eine Tochter der Reederei und Bauherr des Hangars. NHC ist der Mieter des Hangars.

Von dem Flugplatz in Norddeich betreibt die Fluggesellschaft vor allem den Flugverkehr der kleinen Inselflieger von und nach Juist und Norderney. Seit acht Jahren wird der Flugplatz auch für Helikopter-Flüge der Offshore-Windindustrie genutzt. NHC-Rettungshubschrauber starten und landen bereits seit Ende 2022 von Norddeich aus. Bislang standen den Crews dafür nur Container zur Verfügung. Pro Jahr wird der Ambulanzhubschrauber in Norddeich nach NHC-Angaben zu rund 900 Einsätzen gerufen. Weitere Stationen speziell für die Offshore-Rettung betreibt NHC, ein Unternehmen der DRF Luftrettung, in Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein und in Güttin auf der Insel Rügen.

Krystian Pracz, Vorstand der DRF Luftrettung, sagte bei der Eröffnung, das neue Gebäude entspreche einem hohen Standard für die anspruchsvollen Arbeitsanforderungen. Angesichts des geplanten starken Ausbaus der Windenergie auf See sei die neue Station in Ostfriesland auch ein Schritt in die Zukunft der Offshore-Industrie. Alle Windparks, die bis 2030 in der deutschen Nordsee entstehen sollen, seien von Norddeich aus binnen einer Stunde aus erreichbar.

Rettungsstation Hubschrauber Ostfriesland Nordsee Inseln Investition Zukunft Hangar Notfallsanitäter Piloten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

EWE feiert Zukunftsleitung: Grünes Gold für OstfrieslandIn Rekordzeit hat der Oldenburger Energieversorger EWE eine Leitung vom Terminal in Wilhelmshaven zu seinen Speichern verlegt. Schon bald soll Wasserstoff ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Auf Küstentour durch OstfrieslandMarsch, Moor – und natürlich das Meer. Die Geest, durchzogen von kleinen Gräben und Wallhecken. Städte aus rotem Klinker. Das ist Ostfriesland.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

Weidesaison mit Viehaustrieb in Ostfriesland eingeläutetSpringend galoppieren zahlreiche Kühe auf eine Weide in Ostfriesland. Damit endet für die Tiere die Wintersaison.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Weidesaison mit Viehaustrieb in Ostfriesland eingeläutetSpringend galoppieren zahlreiche Kühe auf eine Weide in Ostfriesland. Damit endet für die Tiere die Wintersaison.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Gebäudesanierung: Neue EU-Vorgaben kommen / Bundesregierung sollte neue Richtlinie schnell umsetzenBerlin (ots) - Mit der Verabschiedung der überarbeiteten Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) hat die EU neue Leitplanken insbesondere für die Sanierung des Gebäudebestands geschaffen.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Neue Behörde, weniger Bürokratie: Paus verteidigt 5000 neue Stellen für KindergrundsicherungDie Kindergrundsicherung ist das große sozialpolitische Projekt der Ampel. Gerade den Grünen liegt sehr viel daran, doch bei der Umsetzung hakt es. Jüngstes Hindernis sind Pläne von Familienministerin Paus, dafür eine neue Behörde einzurichten. Statt mehr, soll die Folge weniger Bürokratie sein.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »