Neue Regelungen ab April: Mehrwertsteuer, Elterngeld und Heizkosten

Mit dem Start des Monats April, werden weitere Regelungen wirksam – darunter eine erhöhte Mehrwertsteuer, ein Mobilitätszuschuss für Auszubildende, Anpassungen in der Rentenregelung und eine neue Einkommensgrenze fürs Elterngeld.Es ist für Verbraucherinnen und Verbraucher ratsam, sich auf steigende Heizkosten einzustellen. Ab dem ersten April wird für Gas und Fernwärme der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent wieder angewendet.

Die temporäre Entlastung durch einen reduzierten Satz von 7 Prozent wird nicht mehr gelten.. Eltern, die sich nach der Geburt ihres Kindes für eine Auszeit entscheiden, können bis zu einem versteuerten Jahreseinkommen von 200.000 Euro Elterngeld beantragen. Bisher lag diese Grenze bei 300.000 Euro. Diese Regelung gilt auch für Alleinerziehende. Infolgedessen werden schätzungsweise 200.000 Paare unter 50 Jahren ihren Anspruch auf Elterngeld einbüßen. Durch die geplante Elterngeld-Reform könnten hunderttausende Eltern schon bald kein Geld mehr bekomme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Elterngeld Plus: Längerer Bezug und mehr Flexibilität - so unterscheidet sich die Leistung vom ElterngeldFür Paare, die bald Nachwuchs erwarten, geht hinsichtlich des Elterngeldes das große Rätselraten los. Wir erklären in diesem Text, was es mit Elterngeld Plus auf sich hat.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Das ändert sich im April - ​Cannabis, Elterngeld, Energie​Im April soll Cannabis in Teilen legal werden und viele Studierende dürfen sich über ein vergünstigtes Deutschlandticket freuen. Für manche frisch gebackenen Eltern kommt es zu Kürzungen beim Elterngeld.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Elterngeld-Kürzung 2024: Einkommensgrenze sinkt ab April 2024 deutlichAb April 2024 werden weniger Eltern in Deutschland Anspruch auf Elterngeld nach der Geburt ihres Kindes haben. Wer betroffen ist und worum es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Cannabis, Amazon-Rückgabefristen, Deutschlandticket und Elterngeld: Das ändert sich im April 2024Berlin - Im April wird Cannabis in Teilen legal und viele Studierende dürfen sich über ein vergünstigtes Deutschlandticket freuen. Für manche frisch gebackenen Eltern kommt es zu Kürzungen beim Elterngeld.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Änderungen im April 2024: Cannabis, Renten und ElterngeldViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Änderungen im April 2024: Cannabis, Renten und ElterngeldViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »