Neue Regeln für Datenaustausch zwischen europäischen Polizeibehörden

Rat und Parlament der Europäischen Union haben sich gestern auf neue Regeln für den Datenaustausch zwischen europäischen Polizeibehörden geeinigt. Damit dürfen die Behörden in Zukunft Gesichtsbilder und Polizeiakten automatisiert austauschen. Biometrische Daten sollen über einen zentralen Knotenpunkt schneller weitergeleitet werden können. Außerdem wird Europol in das Regelwerk aufgenommen. Die Reform läuft unter dem Namen „Prüm II“.

Den Vertrag von Prüm schlossen sieben EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, im Jahr 2005. Seitdem sind noch sechs weitere EU-Staaten beigetreten, Großbritannien und andere EU-nahe Staaten sind beteiligt. Sie erlauben den Polizeibehörden der unterzeichnenden Staaten den Zugriff auf manche ihrer jeweiligen Datenbanken, etwa zu DNA und Fingerabdrücken





netzpolitik_org » / 🏆 56. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Carlos Sainz zur Vettel-Strafe: «Regeln sind Regeln»​Renault-Fahrer Carlos Sainz hat vor dem Rennkommissaren für Sebastian Vettel Partei ergriffen. Genützt hat es nichts: Drei Startplätze zurück für den Ferrari-Star. Sainz: «Regeln sind Regeln.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Die Werbeindustrie und deine Daten: In 651.463 Kategorien eingeordnetErst kürzlich hatten wir in einer großen Recherche gezeigt, wie umfassend die Überwachung durch Werbe-Datenhändler auch in Europa ist. Unter den mehr als 650.000 Zielgruppenkategorien für Werbetreibende waren auch: Deutsche Soldat:innen & Polizist:innen.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Diskrepanz zwischen Daten und Stimmung: Amerikaner sehen Wirtschaftslage düsterEs könnte Präsident Biden vielleicht die Wiederwahl kosten. Umfragen zeigen, dass die meisten Amerikaner hartnäckig die Wirtschaftslage schlecht finden – obwohl Daten eine andere Sprache sprechen. Wie ist eine solche Diskrepanz möglich?

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

DataDog: Daten-Monitoring-Plattform bestätigt hohes Umsatzwachstum und erzielt GewinnNEW YORK (IT-Times) - Der US-amerikanische Monitoring-Softwareanbieter DataDog hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht und meldete ein langsameres Umsatzwachstum.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland veröffentlicht Daten zur Abfallentsorgung künftig vor allem digital und im neuen TourenplanDas Informationsangebot des Entsorgungsbetriebs Märkisch-Oderland (EMO) wird künftig digitaler und individueller auf die Nutzer abgestimmt. So können sich mi

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Daten der US-Gesundheitsbehörde: Syphilis-Infektionen bei Neugeborenen auf dramatischem NiveauIn den USA hat die Zahl der Fälle von Syphilis bei Neugeborenen stark zugenommen. Die Gesundheitsbehörde CDC nennt die Entwicklung »herzzerreißend« – und ruft zu außerordentlichen Maßnahmen auf.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »