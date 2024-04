Neue Redaktionsleiterin für "Stern TV am Sonntag"

Das RTL -Magazin "Stern TV am Sonntag" bekommt eine neue Redaktionsleiterin . Seit dem 1. April hat Eva Assmann diese Funktion übernommen. Zuletzt hatte Stephanie McClain diese Aufgabe inne, die nicht nur diese Aufgabe verliert, sondern auch nicht wie geplant zur Chefredakteurin und Nachfolgerin von Michael Wulf bei RTL News aufsteigt. "Steffi McClain wird nicht die Nachfolge von Michael Wulf als Chefredakteurin Primetime bei RTL News übernehmen", heißt es aus Köln-Deutz.

Assmann währendessen ist seit 2022 Teil des Redaktionsteams, zunächst als Redakteurin und dann als Chefin vom Dienst. Die "Stern TV"-Welt kennt Eva Assmann auch aus dem Jahr 2000, als sie als Redakteurin für das Magazin im Einsatz war. Ihre TV-Laufbahn begann sie bei SAT.1 NRW als Redakteurin und Reporterin - und wurde danach als Moderatorin für die WDR-Sendungen "daheim und unterwegs" sowie "hier und heute" auch einem breiteren TV-Publikum bekannt

RTL Stern TV Redaktionsleiterin Eva Assmann Stephanie Mcclain Michael Wulf

