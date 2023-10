Seit 2006 wird das Qualifying in der Formel 1 in drei Teilen ausgetragen. In den ersten 20 Minuten fahren alle Fahrer mit einer beliebigen Reifenmischung und die sechs langsamsten Fahrer scheiden aus. Q2 dauert 15 Minuten und auch hier scheiden am Ende die sechs langsamsten Fahrer aus. In den letzten 10 Minuten fahren die 10 Schnellsten in Q3 um die Pole Position, müssen aber auf den Reifen ins Rennen starten, auf denen sie in Q3 ihre schnellste Runde gefahren sind.

Da alle für das gesamte Wochenende nur eine begrenzte Anzahl an Reifen zur Verfügung haben und für das Rennen natürlich so viele frische Pneus wie möglich zur Verfügung haben wollen, ist die Piste besonders in Q1 gewöhnlich die meiste Zeit leer. Die Spitzenteams lassen ihre Piloten im allgemeinen nur eine schnelle Runde fahren, die dann reichen muss, um in die nächste Runde zu kommen.

Um das Qualifying etwas aufzupeppen und spannender zu machen, sollen die Regeln nun aber geändert werden. Am 21. Februar findet in Bahrain ein Treffen statt, bei dem die Regeln gründlich auf den Kopf gestellt werden sollen. headtopics.com

Angeblich soll dazu auch die Regel fallen, dass die schnellsten Zehn das Rennen auf den Reifen beginnen müssen, auf denen sie in Q3 ihre schnellste Runde gefahren sind. Stattdessen sollen sie auf den Reifen ins Rennen starten, auf denen sie in Q2 den schnellsten Umlauf markiert haben. Darüber hinaus soll Q3 auch nicht mehr zehn, sondern 12 Minuten dauern und Q1 dafür von 20 auf 18 Minuten verkürzt werden.

Zu guter Letzt sollen auch alle Fahrer, die es nicht bis in Q3 schaffen, für das Rennen einen zusätzlichen Satz der weicheren Reifenmischung für das Rennen bekommen und somit weniger dazu gezwungen sein, so wenig wie möglich zu fahren, um Reifen zu sparen.​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht. headtopics.com

