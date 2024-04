Neue Promo für Icons und Heroes in FC 24

In diesem stehen Icons und Heroes mit starken Upgrades im Mittelpunkt.Die neuste Promo heißt „ Golazo “ und ist eine exklusive Veranstaltung für die Legenden und Helden in FC 24 . Wie es der Name bereits vermuten lässt, rückt das Event die Momente wichtiger Tore in den Mittelpunkt. Dazu gehören entscheidende Tore in großen Turnieren wie der Champions League oder von Welt-/ Europameisterschaft en, mit denen die Stars untrennbar in Verbindung stehen.

Icons Heroes FC 24 Golazo Tore Champions League Weltmeisterschaft Europameisterschaft Spezialkarten Leaks Team 2

Die neuste Promo heißt „Golazo" und ist eine exklusive Veranstaltung für die Legenden und Helden in FC 24. Wie es der Name bereits vermuten lässt, rückt das Event die Momente wichtiger Tore in den Mittelpunkt. Dazu gehören entscheidende Tore in Finalen von großen Turnieren wie der Champions League oder von Welt-/Europameisterschaften, mit denen die Stars untrennbar in Verbindung stehen. Was sind die Highlights in Team 1? Die Golazo-Version von Oranje-Legende Johan Cruyff sieht nach einer echten Highend-Karte aus und dürfte wohl bis zum Ende von FC 24 zu den stärksten Spielern im Spiel gehören. Passend zur aktuellen Promo ist eine neue Hero-Evolution erschienen. In diesen könnt ihr eure Golazo-Helden mit weiteren Upgrades versehen. Eine entsprechende Evolution für Icons ist wahrscheinlich und könnte in den nächsten Tagen erscheinen

