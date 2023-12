Neue PlayStation Pulse Explore Earbuds für Gaming

Die Earbuds spielen ihre Stärken beim Gaming aus, schwächeln aber bei Musik und haben weitere, an sich vermeidbare Schwachpunkte. Wirft das Unternehmen nun auch noch die PlayStation Pulse Explore auf den Markt, die ebenfalls primär für PlayStation 5 und PC gedacht sind. Auf jeden Fall verspricht man viel für diese Earbuds, aber können sie auch im Praxistest überzeugen? Und sind sie die 219,99 Euro wert, die Sony dafür haben möchte? Werfen wir einen genaueren Blick darauf.

Im Inneren der kleinen Box findet ihr neben dem Ladecase und den darin enthaltenen Earbuds auch noch einen PlayStation-Link-USB-Adapter, sechs weitere Ohrhöreraufsätze in verschiedenen Größen, ein USB-Kabel (USB-A zu USB-C) und die üblichen Zettel. Rein optisch orientieren sich die Pulse Explore am Design der PlayStation 5, euch erwartet also eine Mischung aus schwarzem Ohrhörer und weißer Außenseite. Auf jeden Fall ist das Design etwas einzigartiger als bei den meisten anderen Earbuds und ich musste zuerst einmal schauen, wie sie jetzt genau richtig im Ohr sitzen sollen





eurogamer_de » / 🏆 73. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

PlayStation 5 Slim: Neue Variante der PS5 jetzt erhältlichDie neue Slim-Variante hat die alte PS5 abgelöst. Erfahre hier, wo du sie am günstigsten bekommst und welche Vorteile sie bietet.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

PlayStation 5 Slim: Neue Variante der PS5 jetzt erhältlichDie neue Slim-Variante hat die alte PS5 abgelöst. Erfahre hier, wo du sie am günstigsten bekommst und welche Vorteile sie bietet.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Studie: Personen, die Online-Recherche betreiben, glauben häufiger an Fake NewsEine neue Studie zeigt, dass Personen, die den Wahrheitsgehalt von Meldungen mithilfe von Suchmaschinen überprüfen, falsche Informationen häufiger für wahr halten als solche, die keine Online-Recherche durchführen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Fische: Saturn verleiht dir neue StärkeDu bist Sternzeichen Fische? Erfahre im Jahreshoroskop 2024, ob das neue Jahr für dich ein Glückstreffer oder eher eine Enttäuschung wird.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Deutsche GebärdenspracheBrief der OPEC löst Entrüstung aus; Einigung im Tarifstreit; Neue EU-Regelung für künstliche Intelligenz; weiteren Nachrichten, dem Sport und dem Wetter.

Herkunft: ZDFneo - 🏆 110. / 51 Weiterlesen »