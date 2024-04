Neue Pkw-Kennzeichnungspflicht ab dem 1. Mai

Auto liebhaber aufgepasst: Ab dem 1. Mai gilt ein neues Gesetz. Es geht nämlich um die neue Pkw-Kennzeichnungspflicht , das Auto käufe in Zukunft verändern wird. Es hängt die Menge an CO₂, die unsere Auto s ausstoßen, direkt mit dem Spritverbrauch zusammen. Bei den hohen Benzinkosten bedeutet das im Klartext: Je mehr das Auto schluckt, desto tiefer muss für die Fahrt in die Tasche gegriffen werden.

Der ADAC hat Hilfsmittel ausprobiert, um den Verbrauch und die Umweltfreundlichkeit im Blick zu behalten, sind Händler ab dem 1. Mai dazu verpflichtet, ihre Neuwagen mit einem EU-Energielabel zu versehen. Das soll Autokäufern künftig helfen, sich besser zu orientieren. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) führt eine neue Regelung ein, die Händler dazu verpflichtet, klare Angaben zum Verbrauch und den Emissionen direkt am Fahrzeug und in Online-Konfiguratoren bereitzustellen

Pkw-Kennzeichnungspflicht Autokäufe Spritverbrauch CO₂ EU-Energielabel Händler Bundesministerium Für Wirtschaft Und Klimaschutz

