Neue Musik in Delmenhorst: Hespos Erbe lebt nun in Weimar weiter

Delmenhorst war dank der Reihe „11.11.“ von Hans Joachim Hespos die Hochburg der musikalischen Avantgarde. Mit dem Tod des Komponisten endete dies. Nun lässt ein Professor in Weimar den"11.11." aufleben.Als Hans Joachim Hespos am 11. November 1969 die Reihe"Neue Musik in Delmenhorst" im Kleinen Haus gegründet hatte, wurde die Delmestadt zur Hochburg der musikalischen Avantgarde. Mit dem Tod von Hespos im Jahr 2022 starb mit ihm auch der legendäre „11.11.“.

Der 11. November in Weimar beginnt mit einer Podiumsdiskussion über die Orgelwerke von Hespos und deren mannigfaltigen Forderungen. Am Nachmittag gibt es eine Improvisationsperformance auf den monumentalen Hespos-Klangblechen, die bisher in Delmenhorst lagerten. Der Abend gehört Martin Sturm, der an der Orgel der Stadtkirche Waltershausen das gesamte Orgelwerk von Hans Joachim Hespos spielen wird. So setzt er den Delmenhorster „11.11.

