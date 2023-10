Neue Müllregeln in Kiel: Falsches Abfall-Parken kann 1000 Euro kosten

Boris Salman (43) mit Hund „Monster“ (12) findet die 20 Uhr Regel total daneben. „Da werde ich regelmäßig das Müll-Rausbringen vergessen.“Das stinkt den Kielern gewaltig! In Deutschlands nördlichster Hauptstadt bekommen künftig nicht nur Autos Knöllchen, sondern auch Mülltonnen. Falsches Abfall-Parken kann den Besitzer ab 1. Januar 1000 Euro kosten!Nach der neuen Abfallsatzung dürfen die Tonnen und Müllsäcke am Vortag der Leerung erst ab 20 Uhr für die Abholung bereitgestellt werden. Und: Nach der Leerung sind die Behälter „unverzüglich von der öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen“! Wer sich nicht daran hält, muss laut der Verordnung mit einer Strafe von bis zu 1000 Euro rechnen.Der Grund für die Müll-Aktion: Die Stadtsauberkeit soll verbessert werden. Aktuell stünden Abfallbehälter zum Teil bereits mehrere Tage vor der Leerung auf öffentlichen Flächen. Teilweise seien sie überfüllt und stünden mit offenem Deckel im öffentlichen Raum. „Dadurch werden Tauben, Möwen und Ratten angelockt, die zur Verteilung des Abfalls und zur Vermüllung des Umfelds beitragen“, begründet die Stadtverwaltung ihr Vorgehen.Ingrid von Döhren (70) bringt ihren Müll ohnehin erst morgens vor der Abholung raus. Das Bußgeld von 1000 Euro findet sie aber „vollkommen übertrieben“Viele Kieler halten die neuen Müllregeln maßlos übertrieben. Boris Salman (43) aus dem Stadtteil Gaarden: „Das ist vollkommen bekloppt und grenzt a Weiterlesen:

BILD »

Gaming PC auf AM5 Platform, etwas über 1000 Euro.1. Möchtest du mit dem PC spielen? Hauptsächlich alle Arten von Strategien und Shooters, bisschen RPG. Aktuell Full HD (1920x1080), aber Umstieg auf WQHD (2560x1440) ist schon geplant, so dass ich mich auf WQHD orientiere Höhe Einstellungen wäre schön Da ich einen 144 Hz Monitor plane, wäre... Weiterlesen ⮕

In ETFs anlegen und gleichzeitig bis zu 1000 Euro Bonus sichernSie wollten schon immer ihr Geld global diversifiziert in Indexfonds anlegen? So können Sie bis zu 1000 Euro Bonus erhalten und gleichzeitig sehr einfach sowie kostengünstig in ETFs investieren: Bis zu Weiterlesen ⮕

In ETFs anlegen und gleichzeitig bis zu 1000 Euro Bonus sichernDer Robo-Advisor Growney bietet Neukunden bis zu 1000 Euro Bonus beim Investieren in ETFs. Einfache Handhabung und niedrige Kosten machen Growney zum Testsieger bei Börse Online. Weiterlesen ⮕

Neuer Haribo-Shop in Brinkum-Nord zieht täglich 1000 Kunden anBesser hätte der Start des neuen Haribo-Shops im Ochtum-Park in Brinkum-Nord nicht laufen können. Zur Eröffnung kamen allein 3000 Menschen, drei Wochen ... Weiterlesen ⮕

Thüringen: Rund 1000 neue Bäume für StreuobstwiesenSie sind ein Zuhause für viele Tiere und bieten auch für Menschen schmackhaftes Obst. Allerdings sind Streuobstwiesen bedroht. Aber es gibt Bemühungen, sie zu erhalten. Weiterlesen ⮕

Agrar: Rund 1000 neue Bäume für StreuobstwiesenHermstedt/Erfurt (th) - Bei einem Schutzprojekt für Streuobstwiesen sind in den vergangenen Jahren etwa 1000 Bäume neu gepflanzt worden. Zudem seien etwa Weiterlesen ⮕