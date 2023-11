Neue Mode: Auf diese Must-haves der High-Street setzen wir

Ein wohlüberlegter Ansatz beim Kauf von Kleidung ist immer wichtig, aber nie so sehr wie beim Einkaufen von High-Street-Looks. Deshalb haben wir 'Lunch Break Buys' eingeführt, ein Franchise, bei dem das Vogue-Team alle vierzehn Tage fünf herausragende Stücke auswählt, die unserer Meinung nach eine Investition wert sind. Als Modemagazin, das einen eklektischen Mix aus Vintage-, High Street- und Designerstücken präsentiert, betonen wir immer, wie wichtig es ist, überlegt einzukaufen.

Das bedeutet, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, wofür man sein Geld ausgibt. Unabhängig von der Marke oder dem Preisschild sollte man prüfen, ob das Kleidungsstück die Zeit überdauert, die Stoffzusammensetzung und die Passform kontrollieren und sicherstellen, dass es sich problemlos in die bestehende Garderobe einfügt. Gefällt es Ihnen wirklich, oder wollen Sie nur etwas Neues um des Neuen willen? Wählen Sie gut aus, und Ihr Kleiderschrank wird Sie dafür belohne





