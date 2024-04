Neue klimafreundliche Kraftstoffe für Dieselfahrzeuge ab April verfügbar

Ab April können Dieselfahrzeuge klimafreundlichen Sprit aus Abfallstoffen tanken. Doch nicht alle Autos sind für die neuen Kraftstoffe geeignet. München – „Der Kraftstoff ist besonders hochwertig und nachhaltig“, wirbt Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister.

Ab Mitte April wird es möglich sein, Dieselfahrzeuge mit umweltfreundlichem Treibstoff, der vollständig aus Abfallstoffen gewonnen wird, zu betanken An den Tankstellen werden die Verbraucher die neuen Kraftstoffe unter den Bezeichnungen XTL, Diesel B10 und HVO finden. Der ADAC weist jedoch darauf hin, dass diese Kraftstoffe nicht für alle Fahrzeuge gleichermaßen geeignet sind und warnt vor einer möglichen Verwechslung.Die sogenannten paraffinischen Dieselkraftstoffe, die aus Abfallstoffen und Pflanzenölen hergestellt werden, werden durch die neue Verordnung erstmals auch als Reinkraftstoff zugelassen. Bisher konnten sie nur dem herkömmlichen Diesel beigemischt werde

