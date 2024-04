Neue Kirchenfenster in der Taufkirche von Caspar David Friedrich

In der Taufkirche des berühmten Romantikers Caspar David Friedrich sorgen neue Kirchenfenster für eine besondere Atmosphäre. Geschaffen hat sie ein bekannter Künstler mit Farben von Friedrich. Anlässlich des Caspar-David-Friedrich-Jahres erscheint die Greifswalder Taufkirche des weltberühmten romantischen Malers künftig in einem besonderen Licht. Vom bekannten Gegenwartskünstler Ólafur Elíasson entworfene Kirchenfenster im Ostchor des Doms St.

Nikolai sind am Dienstag Journalisten gezeigt worden. Der Farbverlauf orientiert sich nach Angaben des Künstlers an Friedrichs Gemälde "Huttens Grab" und taucht das Gebäude in ein warmes Licht. Vielerorts in Deutschland wird in diesem Jahr an den in Greifswald an der Ostsee geborenen Maler erinnert, der 2024 seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte. Nach Angaben von Dompastor Tilman Beyrich plante schon Friedrichs Freund, der Baumeister Johann Gottlieb Giese, im 19. Jahrhundert Buntfenster im Rahmen einer romantischen Neugestaltung des Dom

