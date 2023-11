Neue Inhalte für Pokémon-Spiele auf der Nintendo Switch

Die aktuellen Hauptspiele für die Nintendo Switch des Pokémon Franchises wurden erst vor wenigen Wochen mit dem ersten Teil des DLC „Der Schatz von Zone Null – Teil 1: Die Türkisgrüne Maske“ mit neuen Inhalten versorgt. Darin reist ihr in die Kitakami-Provinz, wo ihr nicht nur auf neue Charaktere, sondern auch auf verschiedene neue Pokémon trefft. Mit „Der Schatz von Zone Null – Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe“ erscheint am 14.

Dezember der zweite Teil der Geschichte und wir hatten die exklusive Gelegenheit, in London bei The Pokémon Company einen frühen Blick auf die kommenden Inhalte zu werfen. Was euch im zweiten Teil erwartet, erfahrt ihr in unserer Vorschau! Dieses Mal begebt ihr euch in die Einall-Region, wo ihr als Austauschschüler an der Blaubeer-Akademie unterwegs seid. Die befindet sich unter dem Meer, wobei die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Akademie alles daran gesetzt haben, dass es nicht wirklich den Eindruck macht, dass ihr dauerhaft unter Wasser sei





