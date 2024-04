Mysteriöse Strahlen töten Menschen – das war das zentrale Thema im Tatort aus Münster. Reine Fiktion. In der Realität aber gibt es nun neue Hinweise zum „Havanna-Syndrom“.ermittelte das Kult-Duo in einer Kleingartenanlage – dort verdichten sich nach und nach die Anzeichen, dass russische Agenten ihre Opfer mithilfe von Mikrowellen und Strahlenangriffen außer Gefecht setzen oder gar töten. Was im TV-Krimi noch als reine Fiktion galt, könnte nun Realität geworden sein.

Das Pentagon jedenfalls hat einen Fall von „Havanna-Syndrom“ bestätigt. Vorausgegangen waren Recherchen von Journalisten aus Deutschland, den USA und Russland. „Der Spiegel“ veröffentlichte den umfassenden Bericht am Montag, 1. April. Ganz so dramatisch wie im Tatort ausAls Havanna-Syndrom werden rätselhafte Symptome wie Kopfschmerzen, Hörverlust, Schwindel und Übelkeit zusammengefasst, über die zahlreiche in der kubanischen Hauptstadt Havanna lebende US-Diplomaten und ihre Angehörigen klagte

