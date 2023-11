Neue Hardware für die PS5: PlayStation Portal im Test

Sony bringt neue Hardware für die PS5: Die PlayStation Portal bietet Zugriff auf die heimische PS5, von überall im Haus. Aber funktioniert das auch gut in der Praxis? Wir haben den PlayStation Portal Remote-Player intensiv getestet. Die Ankündigung des PlayStation Portal Remote-Player wurde nicht gerade enthusiastisch aufgenommen.

In die Enttäuschung spielte sicher eine gewisse Erwartungshaltung mit hinein: Was die Fans wollen, ist eine neue PSP oder Vita – diesen Wunsch kann die PlayStation Portal nicht erfüllen.Update 17.11.2023: Wir haben unseren Review-Artikel um ein Testvideo sowie zusätzliche Erkenntnisse erweitert und neu veröffentlicht. Stattdessen geht es darum, überall in den heimischen vier Wänden zocken zu können, indem das Spiel von der heimischen PS5 auf die PlayStation Portal gestreamt wird, ganz einfach per WLAN. Gemütlich noch ein paar Minuten im Bett zocken, auf dem Sofa am Abend, während der Partner gerade etwas anderes im TV schaut, die Multiplayer-Partie weiter spielen, während man aufs Klo muss und so weiter. Mögliche Anwendungsfälle gibt es einig

:

GAMESTAR_DE: Billig-Shop Wish: Gaming-Peripherie im Praxistest bei LinusTechTipsIn einem Praxistest von Gaming-Peripherie des Billig-Shops Wish kommt es beim großen Hardware -YouTuber LinusTechTips größtenteils so, wie es zu erwarten war: schlecht.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: – Ultimate Ninja Storm im Test: Feierliches Comeback mit BeigeschmackIn unserem Test der PS5 -Version von Naruto X Boruto – Ultimate Ninja Storm Connections erfahrt ihr, wie gut das Comeback wirklich gelingt.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Call of Duty: Modern Warfare 3 - Die schlechteste Einzelspieler-KampagneCall of Duty: Modern Warfare 3 hat die schlechteste Einzelspieler-Kampagne aller 20 erschienenen Teile. Wir haben die PS5 -Version getestet und das ist das Ergebnis. Zum Glück ist die Kampagne zu kurz.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf Klima-Sondervermögen habenDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts könnte Auswirkungen auf die Pläne der schwarz-roten Koalition für ein milliardenschweres Klima-Sondervermögen in Berlin haben. Der Rechnungshof sieht sich in seiner Kritik am geplanten Sondervermögen bestätigt und betont, dass der Gesetzgeber ausführlich darlegen muss, warum Notlagenkredite aufgenommen werden dürfen. Der Rechnungshof wird die Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichts weiter auswerten.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Taxifahrer ignorieren Anfahrverbot am HauptbahnhofWegen mangelnder Taxistände steuern viele Fahrer den Europaplatz am Berliner Hauptbahnhof an. Das ist eigentlich verboten. Die IHK fordert nun mehr Platz für Taxis.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

DERSPİEGEL: Deutsche Klubs erfolgreich in EuropaVier deutsche Klubs haben sich vorzeitig für die K.-o.-Runde qualifiziert, zwei weitere haben gute Chancen. Union Berlin kann nicht mehr in der Champions League weiterkommen, hat aber noch Chancen auf die Europa League. Die DFL plant Maßnahmen zur Weiterentwicklung des deutschen Vereinsfußballs.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen »