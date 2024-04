Neue Gratisspiele im Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt es jede Woche neue Gratisspiele , die ihr einfach einlösen könnt. Diese Woche könnt ihr euch zwei Leckerbissen abholen und nächste Woche kommt ein weiteres großartiges Game dazu. The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition , das normalerweise 59,99 Euro kostet. Im Rollenspiel von Obsidian Entertainment und Private Division wacht ihr in einem verirrten Kolonistenschiff auf, das auf dem Weg zum Rand der Galaxie zu sein scheint.

The Outer Worlds bietet Verschwörungen, verschiedene Fraktionen und ein ganzes Universum zum Erkunden - und in der Spacer's Choice Edition stehen euch auch alle Erweiterungen zur Verfügung.ist der zweite Titel, den ihr diese Woche absahnen könnt. Das Stealth-Actionspiel aus der Egoperspektive lässt euch in die Rolle von Meisterdieb Garrett schlüpfen und überlegt euch gut, wofür ihr eure unvergleichlichen Fähigkeiten einsetzt, denn die Bürger bereiten sich auf eine Revolution vor

