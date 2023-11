Neue Gratis-Spiele bei PS Plus Essential im November 2023

Das sind die neuen Gratis-Spiele bei PS Plus Essential im November 2023. Es ist mal wieder soweit und Sony hat die neuen Spiele für PS Plus Essential im November 2023 bekannt gegeben. Auf diese drei Titel könnt ihr euch im Abo freuen.Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Habt ihr euch die PS Plus-Spiele für Oktober bislang noch nicht gesichert, habt ihr noch wenige Tage die Gelegenheit dazu. Bis die neuen Titel am 7.

November live gehen, können sich nämlich vor allem Horror- und Simulator-Fans diese drei Spiele für die Bibliothek sichern: Bislang hatte ein Jahresabo für PS Plus Essential regulär 59,99 Euro gekostet. Das hat sich allerdings Anfang September geändert, da hat Sony die Preise für alle seine PS Plus-Jahresabos um bis zu 25% erhöht. Alle Infos zu den neuen Preisen findet ihr auch hier:In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden

:

GAMEPRO_DE: PS Plus Essential November 2023: Alle neuen Bonus-Spiele für PS4/PS5 und ihre Downloadgrößen im ÜberblickHier sind alle PlayStation Plus Essential-Spiele des November 2023-Aufgebots für PS4 und PS5 sowie ihre Downloadgrößen im Überblick.

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: CoD, AC und Mario Kart: 11 Spiele, die euch zur Hassliebe zwingenpEs gibt einige Spiele, die man liebt und gleichermaßen hasst. Man kann nicht ohne sie, aber wenn wir sie spielen, bringen sie uns regelmäßig zur Weißglut. Wir wollten von euch wissen, welche Spiele das bei euch sind – und ihr habt fleißig Antworten geliefert. Das Ergebnis seht ihr in folgender Bilderstrecke.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

GAMEPRO_DE: Was zockt ihr? - Aktuelle Spiele und EmpfehlungenWie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid. [Name] beendet hat noch immer eine große Leere verspürt – im positiven Sinne, versteht sich! Um sich ein wenig abzulenken, wird der Koop von [Name] gezockt und in das quatschige Headbangers geschaut. Das Spiel mit den ulkigen Tauben ist zum Release übrigens direkt im Game Pass gelandet. [Name] ist die Tage über die Meta Quest 3 eingetrudelt und als eins der ersten VR-Spiele wird Vampire: The Masquerade - Justice gespielt. Und dann steht bei ihr ein ganz besonderes Experiment an. Mit dem OWO-Anzug wird sich in [Name] nochmal auf "Veteran" spielen, allerdings ist die auch nach Meinung unseres CoD-Experten schlicht zu egal. Seinen Test findet ihr übrigens in Kürze auf der Seite. [Name] gefällt ihm bislang nämlich richtig gut und für unseren Trophäenjäger ist die Platin nur noch eine Frage der Zeit. Und klar, bei unserem größten Fan von Rhytmusspielen landet natürlich Headbangers auf der Platte. 2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.

Herkunft: GamePro_de | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Bundesliga 2023/24 live im TV und Stream: Welcher Sender überträgt welche Spiele?Wo gibt es die Bundesliga 23/24 live im TV und Stream zu sehen? Welche Spiele laufen kostenlos im Free-TV? Infos zur Übertragung der Saison 23/24 gibt es hier.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: DOSB-Vorsitzender Burmester verurteilt Terror der Hamas und setzt auf offene Olympische Spiele in ParisNeue Westfälische, Bielefeld (ots) - Bielefeld. Gut sieben Monate vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris setzt der Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Torsten Burmester

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Die 25 besten PS5-Spiele 2023: Das große GameStar-RankingWir listen euch die besten 25 Spiele auf, die ihr aktuell auf eurer PlayStation 5 zocken könnt!

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »