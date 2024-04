Neue Gewerbeflächen in Bünde geplant

An der Weseler Straße in Bünde sollen neue Gewerbeflächen erschlossen werden. Es gibt bereits konkrete Anfragen für das Gebiet, wie aus einer Unterlage für den Planungsausschuss hervorgeht. Zur Verkehrszählung wurden entlang der Straße Kameras installiert.

Die Zählung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans. Die Grünen kritisieren die drohende Versiegelung der Ackerfläche und fordern die Nutzung bereits versiegelter Flächen.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GaM-Absolvent ist der neue Schulleiter an der Realschule Bünde-MitteFirat Celik ist seit dem 1. Februar an Bord. Vorher hatte er an der RSBM schon als Lehrer gearbeitet. Seine neue Aufgabe geht er voller Elan an.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Neue Condor-Kabine, neue Lufthansa-Services und neue StreckenDas wöchentliche airliners.de-[Vertriebs-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit einer neuen Condor-Kabine für die kommenden Flugzeuge der A320-Neo-Familie, neuen Services von Lufthansa und neuen Streckenankündigungen.

Herkunft: airliners_de - 🏆 84. / 53 Weiterlesen »

Neue Farben, neue Designs: Die Formel-1-Boliden der Saison 2024Die Formel 1 geht in die Saison 2024. Alle Teams haben ihre Boliden vorgestellt - mit einigen Neuerungen. Die Autos aller Rennställe im Überblick.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Die Engerstraße zwischen Bünde und Enger ist für mehrere Tage nur einspurig befahrbarBauarbeiten beeinträchtigen zurzeit den Verkehr zwischen Enger und Bünde. Was hinter den Maßnahmen steckt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Die Briefe sind raus: Realschule Bünde-Nord weist 14 Viertklässler abAlle Versuche zur Bildung einer zusätzlichen fünften Klasse scheitern. Damit dürfen nicht alle Kinder auf ihre Wunschschule. Am Ende musste das Los entscheiden.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Die Zahl der Geflüchteten in Bünde steigt - und immer weniger müssen wieder ausreisenDie Zahl der sogenannten Ausreisepflichtigen ist seit Herbst vergangenen Jahres stark zurückgegangen. Woran das liegt.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »