Neue Gesetzgebung - Fragen zur Teillegalisierung von Cannabis in Stuttgart

Am 1. April 2024 ist die Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland in Kraft getreten. Dürfen die Stuttgart er Bürgerinnen und Bürger nach der Teillegalisierung Cannabis pflanzen in der Wohnung anbauen und Cannabis dort auch rauchen? Wir haben beim Haus&Grund Stuttgart nachgefragt.

Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland ab 1. AprilDas Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis kann wie von der Bundesregierung geplant zum 1. April in Kraft treten. Bei der Sitzung des Bundesrates warnten Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Bundesländer in der Länderkammer zwar eindringlich vor negativen Folgen des Gesetzes – eine Mehrheit für die Anrufung des Vermittlungsausschusses kam in der Abstimmung aber nicht zustande. Ein Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern hätte das Inkrafttreten des Gesetzes verzögert.

Grünes Licht für Cannabis-Teillegalisierung - Four 20 Pharma-CEOs begrüßen Bundesrat-AbstimmungsergebnisEssen/Paderborn (ots) - Die Entscheidung ist gefallen: Der Bundesrat wird das Cannabis-Gesetz (CanG) nicht an den Vermittlungsausschuss verweisen. Damit ist der Weg frei für das schrittweise Inkrafttreten

Cannabis in Deutschland: Teillegalisierung und EigenanbauCannabis ist in Deutschland teilweise legal. Die Beschaffung erfolgt über Eigenanbau und Anbauvereinigungen. Der Schwarzmarkt soll bekämpft werden. Jeder Erwachsene darf höchstens drei Cannabispflanzen besitzen.

Elf Personen in Rheinland-Pfalz wegen Cannabis-Teillegalisierung entlassenIm Rahmen der Cannabis-Teillegalisierung sind bislang in Rheinland-Pfalz elf Personen aus dem Strafvollzug entlassen worden. Die Entlassungen seien im Fall von noch nicht vollständig vollstreckten Strafen für Handlungen erfolgt, die seit dem 1. April nicht mehr strafbar seien, teilte das Justizministerium in Mainz mit.

Gesellschaft: Elf Häftlinge nach Cannabis-Teillegalisierung entlassenMainz (lrs) - Im Rahmen der Cannabis-Teillegalisierung sind bislang in Rheinland-Pfalz elf Personen aus dem Strafvollzug entlassen worden. Die

Bayern rüstet sich für strengen Vollzug trotz Teillegalisierung von CannabisTrotz der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland hält Bayern an einem harten Kurs fest. Die Landesregierung rüstet sich für einen „strengen Vollzug“. Mithilfe des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit baue man bereits eine „zentrale Kontrolleinheit“ auf, die unter anderem die Cannabis-Vereine und deren Anbau „engmaschig“ kontrollieren sollen.

