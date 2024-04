Neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung ab April

Ab April müssen Fahranfänger mit neuen Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung rechnen. Über 60 Änderungen erwarten die Prüflinge. Fahrschüler sollten ihre Lern-Apps aktualisieren. Mit dem April kommen viele Veränderungen auf die Verbraucher in Deutschland zu. Eine dieser Veränderungen betrifft alle, die planen, ihren Führerschein zu machen. Sie müssen sich auf neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung vorbereiten.Mit Wirkung vom 1.

April wird der Fragenkatalog um 61 neue oder überarbeitete Fragen erweitert. Dies betrifft sowohl den Autoführerschein als auch viele andere Führerscheinklassen.5 neue Fragen im Mofa-ZusatzwissenZweimal im Jahr gibt es Änderungen im Fragenkatalog. Der Tüv veröffentlicht jeweils am 1. April und am 1. Oktober neue Fragen für die Theorieprüfung. Dabei kann es sich um redaktionell überarbeitete oder umformulierte Fragen handeln. Es können auch neue Antwortmöglichkeiten zu den Fragen hinzugefügt worden sei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



chiemgau24 / 🏆 50. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung ab AprilAb April müssen Fahranfänger mit neuen Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung rechnen. Über 60 Änderungen erwarten die Prüflinge. Fahrschüler sollten ihre Lern-Apps aktualisieren. Mit dem April kommen viele Veränderungen auf die Verbraucher in Deutschland zu. Eine dieser Veränderungen betrifft alle, die planen, ihren Führerschein zu machen. Sie müssen sich auf neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung vorbereiten.Mit Wirkung vom 1. April wird der Fragenkatalog um 61 neue oder überarbeitete Fragen erweitert. Dies betrifft sowohl den Autoführerschein als auch viele andere Führerscheinklassen.5 neue Fragen im Mofa-ZusatzwissenZweimal im Jahr gibt es Änderungen im Fragenkatalog. Der Tüv veröffentlicht jeweils am 1. April und am 1. Oktober neue Fragen für die Theorieprüfung. Dabei kann es sich um redaktionell überarbeitete oder umformulierte Fragen handeln. Es können auch neue Antwortmöglichkeiten zu den Fragen hinzugefügt worden sein

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Änderung ab April: Rund 60 neue Fragen bei der theoretischen FührerscheinprüfungIn Zeiten von explodierenden Benzinpreisen stellt sich die Frage nach dem Umstieg auf ein E-Auto. Das sind die Vor- und Nachteile.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

April, April: Die besten WhatsApp-Sprüche für einen April-ScherzAm 1. April muss man generell misstrauisch sein, wenn sich Freunde und Familie melden, denn es könnte ein April-Scherz sein.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Viele Änderungen im April 2024: Cannabis-Legalisierung, Rente und ElterngeldViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Viele Änderungen im April 2024: Cannabis-Legalisierung, Rente und ElterngeldViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Viele Änderungen im April 2024: Cannabis-Legalisierung, Rente und ElterngeldViele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, wann sie in Rente gehen können. Wer vor 1964 geboren ist, hat einen Vorteil.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »