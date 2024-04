Neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung ab April

Ab April müssen Fahranfänger mit neuen Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung rechnen. Über 60 Änderungen erwarten die Prüflinge. Fahrschüler sollten ihre Lern-Apps aktualisieren. Mit dem April kommen viele Veränderungen auf die Verbraucher in Deutschland zu. Eine dieser Veränderungen betrifft alle, die planen, ihren Führerschein zu machen. Sie müssen sich auf neue Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung vorbereiten.Mit Wirkung vom 1. April wird der Fragenkatalog um 61 neue oder überarbeitete Fragen erweitert. Dies betrifft sowohl den Autoführerschein als auch viele andere Führerscheinklassen.5 neue Fragen im Mofa-ZusatzwissenZweimal im Jahr gibt es Änderungen im Fragenkatalog. Der Tüv veröffentlicht jeweils am 1. April und am 1. Oktober neue Fragen für die Theorieprüfung. Dabei kann es sich um redaktionell überarbeitete oder umformulierte Fragen handeln. Es können auch neue Antwortmöglichkeiten zu den Fragen hinzugefügt worden sein

