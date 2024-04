Neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock

Die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ aus dem Blockmacherring in Rostock sind da! Eine der Protagonistinnen kommt dem Traum vom Eigenheim näher. Die Hansestadt Rostock ist die Heimat von rund 209.000 Menschen. Viele der sozial schwächeren Familie n leben im Blockmacherring im Stadtteil Groß Klein. Einige der Anwohner werden seit 2020 vom RTLZWEI-Kamerateam für die Doku-Soap begleitet.

Seit Beginn der Sendung mit dabei ist Sandra, die mit ihren 40 Jahren bereits sechsfache Mutter und dreifache Oma ist. Sie lebt mit ihrem Ehemann Tino und drei ihrer Kinder in einer Fünf-Zimmer-Wohnung im Blockmacherring. Sandra arbeitet nicht, sondern lebt vom Kindergeld, ihr Mann Tino ist dagegen mittlerweile wieder berufstätig. Nach einem Haus sucht das Ehepaar schon lange, bis jetzt gab es allerdings immer nur Absagen

