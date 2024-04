Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video im März

Die März-Neustarts bei Amazon Prime Video bescheren euch neben einer ordentlichen Portion Action auch reichlich Comedy-Spaß. Der März wird euch vor Lachen die Tränen in die Augen treiben: Zum Monatsanfang brillieren Zac Efron und John Cena in der Buddy-Komödie „Ricky Stanicky“, ehe „LOL: Last One Laughing“ Staffel 5 die Selbstbeherrschung von Promis wie Otto Waalkes, Hazel Brugger und Ralf Schmitz auf die Probe stellt.

Wem der Sinn nach Action steht, darf Jake Gyllenhaal in „Road House“ die Fäuste schwingen sehen. Welche Vorteile das Prime-Abo bereithält, erfahrt ihr im Video: Neue Filme auf Amazon Prime im März 2024 Die beliebtesten Filme und Serien findet ihr stets in den Amazon Top 10, die täglich auf der Startseite von Prime Video aktualisiert werden. Jeden Monat mischen neue Titel das Ranking auf

