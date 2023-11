Neue Endgame-Aktivität in Diablo 4 wird die Spieler herausfordern

Ist euch zu leicht und es gibt keine Challenge, die euch wirklich fordert und ans Äußerste bringt? Dann sorgt euch nicht! Im Dezember soll laut einem Experten eine neue Endgame-Aktivität erscheinen und die wird sogar die Härtesten unter euch das Fürchten lehren.Es geht um das kommende Event „Abattoir of Zir“. Diese Aktivität soll für jeden zugänglich sein, der die Season-Reise inabgeschlossen und nichts mehr in Diablo 4 zu tun hat.

Bei der Challenge soll es sich um eine Aktivität handeln, die so schwer ist, dass sogar die besten Meta-Builds in Season 2 an ihre Grenzen stoßen werden. Ein Experte war auf der BlizzCon vor Ort und hat mit den Entwicklern über das „Abattoir of Zir“ gesproche





🏆 1. MeinMMO » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Diablo 4 bekommt ein neues Endgame: Das steckt hinter dem Abattoir of ZirMit einer Reihe neuen Dungeons dreht Blizzard Anfang Dezember 2023 an der Herausforderungsschraube: So schwer wie dann, sollt ihr Diablo 4 noch nie...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

„Spieler haben keine Geduld“: Diablo-Chef schießt gegen eigene CommunityBlizzard-Chef Mike Ybarra teilt in einem Interview gegen die Ungeduld der eigenen Fans aus – seine Kritik dürfte so manche verärgern, denn Machwerke wie Blizzards Diablo: Immortal sind für das eigentliche Problem verantwortlich.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Spieler wünschen sich ein simples Feature, das überraschend schwer umzusetzen istEigentlich sollte der viel gewünschte Loot Filter bald ins Spiel kommen - doch das Update lässt wohl noch lange auf sich warten.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

In Diablo 4 gehen Spieler gerade bis ans Äußerste, um das geheime Kuh-Level zu findenIn Diablo 4 sind jetzt Hinweise auf das Kuh-Level aufgetaucht, die selbst den größten Zweifler überzeugen dürften.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: Tier List für Season 2 – Beste Klassen und Builds im EndgameUnsere Tier List für Diablo 4 zeigt euch die besten Builds und Klassen fürs Endgame in Season 2 mit Patch 1.2.0.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Diablo 4: „Dafür könnte ich bleiben“ Spieler feiern, wie OP sie in Season 2 sindSeason 2 zeigt: Spieler wollen sich in Diablo 4 mächtig fühlen. Gerade macht das Spiel wohl (fast) alles richtig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »