Neue Dating-Show 'Paradise Hotel' startet in Österreich

Joyn hat eine neue Dating-Show namens 'Paradise Hotel' angekündigt, die für österreichischen Zuschauerinnen und Zuschauer ab dem 11. Dezember zu sehen sein wird. In dem Format schickt Joyn die 'schönsten Singles Österreichs' in eine Traumvilla nach Kreta. Wer allein bleibt, läuft Gefahr, das Paradies vorzeitig verlassen zu müssen.

FN_NACHRİCHTEN: BAMBI ohne Barrieren: SAT.1 zeigt die Preisverleihung am Donnerstag mit Deaf Performance für gehörlose Menschen auf JoynUnterföhring (ots) - Musik hört man nicht nur mit den Ohren. Musik hört man auch mit den Augen. Das zeigt SAT.1 bei der BAMBI-Verleihung am Donnerstag (16. November) zum zweiten Mal seit dem 'The Voice

FN_NACHRİCHTEN: 'NDR Talk Show': Johannes Wimmer verabschiedet sichHamburg (ots) - Nach eineinhalb Jahren beendet Dr. Johannes Wimmer seine 'Sprechstunde' bei der 'NDR Talk Show'. Am 17. November führt er das letzte Mal, an der Seite von Bettina Tietjen, durch die Sendung

EXPRESS24: Joko Winterscheidt lädt Stefan Raab in seine Show ein„Ich bin nicht dumm! Ich bin offiziell nicht dumm!“ Große Genugtuung für den stark formverbesserten Matthias Schweighöfer bei „Wer stiehlt mir die Show?“. Formaterfinder Joko Winterscheid träumte dennoch von einem ganz anderen Kandidatenkaliber.

EXPRESS24: 'NDR Talk Show': Dr. Johannes Wimmer beendet seine TV-'Sprechstunde'Das war's mit der „Sprechstunde“ von Dr. Johannes Wimmer im deutschen Fernsehen: Der Fernseharzt zieht einen Schlussstrich als Moderator der „NDR Talk Show“.

EXPRESS24: Sohn stiehlt Guirassy die Show: „In die Kurve mit dem kleinen Mann“Traum-Comeback für Serhou Guirassy! Nicht nur der Top-Stürmer steht im Rampenlicht, auch sein Sohn erregt Aufsehen in den sozialen Medien.

EAM_MAGAZİN: Lexus präsentiert zwei neue BEV-Fahrzeuge auf der Japan Mobility Show 2023Der japanische Premium-Hersteller Lexus stellt auf der Japan Mobility Show 2023 zwei neue vollelektrische Fahrzeuge vor. Eine Limousine soll 2026 in Serie gehen, während das SUV vorerst nur eine Vision ist. Lexus plant, die Tokyo Motor Show in Lexus umzubenennen und plant, die Premium-Marke von Toyota in Europa anzubieten. Die Marke strebt an, bis spätestens 2035 weltweit vollelektrisch zu sein.

