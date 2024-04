Neue Beweise gefunden: Russischer Ringer-Star darf nicht bei Olympia-Quali starten

Der russische Top- Ringer und zweimalige Olympiasieger Abdulrashid Sadulaev darf nicht am europäischen Qualifikationsturnier für die kommenden Sommerspiele in Paris teilnehmen. Das teilte der Ringer -Weltverband UWW am Donnerstag mit. Ein externes Gremium habe diese Entscheidung auf Grundlage der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) festgelegten Kriterien für die Startberechtigung von neutralen Athleten und Athletinnen getroffen, hieß es.

Es seien neue Informationen zu einer Unterstützung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gefunden worden, so die Mitteilung. Sadulaev sei zudem immer noch Mitglied von Dynamo Moskau. Der Verein gilt traditionell als dem russischen Geheimdienst nahestehend.Ringer und Ringerinnen aus Russland und Belarus dürfen aktuell nur unter neutraler Flagge an internationalen Wettkämpfen teilnehme

Russland Ringer Olympia-Qualifikation Abdulrashid Sadulaev Ukraine

