Neue Besetzung für die vierte Staffel von "The Witcher"

Die Dreharbeiten für die vierte Staffel von "The Witcher" sollen im Frühjahr beginnen. Henry Cavill wird nicht mehr in der Rolle des Geralt von Riva zu sehen sein, sondern Liam Hemsworth. Es wurden auch zwei neue Netflix-Stars für die Serie angekündigt.

„The Bear“ Staffel 4: Eine neue Staffel und heimliche Dreharbeiten?In Carmy's Küche wurde heimlich weitergekocht. Die Dreharbeiten von „The Bear“ Staffel 4 sind bereits im vollen Gange. Wann wir mit den neuen Episoden rechnen können, verraten wir euch hier.

„Love is Blind“-Reunion: Wiedersehen mit dem „Liebe macht blind“-CastIn der „Love is Blind“-Reunion sehen wir den „Liebe macht blind“-Cast wieder. Neben den (ehemaligen) Paaren aus Staffel 6 kehren andere bekannte Gesichter zurück. Die US-Datingshow „Love is Blind“ (oder auf Deutsch „Liebe macht blind“) gehört seit Jahren zu den angesagtesten Reality-Formaten auf Netflix und läuft 2024 bereits in der sechsten Staffel. Nach der Finalepisode, die am 6. März 2024 erschien, könnt ihr jetzt zusammen mit dem Wiedersehen alle Folgen von Staffel 6 auf Netflix streamen. In der Reunion-Episode sprechen die Paare und Kandidat*innen von Staffel 6 alles an, was während der Staffel passiert ist, und verraten, was seit dem Ende der Dreharbeiten zwischen ihnen vorgefallen ist. Während die Live-Wiedersehensfolge von Staffel 4 zu einem Technik-Desaster wurde und die Staffel-5-Reunion vielleicht etwas zu perfekt (und damit eher langweilig) ablief, trumpft Netflix jetzt mit einer besonderen Überraschung für die Reunion von Staffel 6 auf

Neue LOL-Staffel: Diese Stars sind dabei, zwei Namen überraschenIn der fünften Ausgabe des Erfolgsformats „LOL“ ist nicht nur einer der bekanntesten und erfolgreichsten Comedians Deutschlands dabei, auch zwei Namen aus der TV- und Filmwelt dürften viele überraschen.

Nur fünf neue „Bergretter“-Folgen: ZDF erklärt die Mini-Staffel„Die Bergretter“ im ZDF haben schon so manch einen Publikumsliebling verloren. Insgesamt starben sieben Rollen den Serientod.

House of the Dragon: Staffel 2 erhält Termin und zwei neue TrailerIm Juni startet die zweite Staffel des Game of Thrones-Ablegers House of the Dragon. In Deutschland zeigt dann wieder Sky die neuen Folgen, in denen sich der Konflikt um die rechtmäßige Thronfolge in Westeros weiter zuspitzen wird. Neben einem genauen Premierentermin gibt es jetzt gleich zwei neue ...

