Neue Benimmregeln und Bußgelder für E-Scooter auf Mallorca

Auf Ballermann-Urlauber kommen bald neue Benimmregeln zu. Geplant sind auch Auflagen für E-Scooter . Die neuen Regeln bringen auch neue Bußgelder . Nun sollen neue Benimmregeln und Bußgelder in einer Höhe von bis zu 3000 Euro dazukommen. Der Fokus dabei liegt auf E-Scooter n und Graffitis. Die neuen Regelungen gelten dann für das gesamte Stadtgebiet von Palma. Die vorgestellten Pläne sehen neue Auflagen für E-Scooter vor.

Leichte Verstöße wie das Fahren mit Kopfhörern im Ohr sollen bald 300 bis 750 Euro kosten. Zudem darf in Zukunft nur derjenige einen E-Scooter fahren, der eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Fehlt die Versicherung, kann es richtig teuer werden: Bei diesem Vergehen werden bis zu 1500 Euro fällig. Hinzu kommt, dass die Fußgängerzonen nun auch werktags in der Nacht von 20 bis 10 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht mehr mit dem E-Scooter befahren werden dürfen. Vorher war das noch erlaub

Benimmregeln Bußgelder E-Scooter Mallorca

