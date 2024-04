Neue Acts für das Rocco del Schlacko Musikfestival

Das Line-up für das Musikfestival Rocco del Schlacko füllt sich weiter. Veranstalter Thilo Ziegler hat vier neue Acts angekündigt. Wer im Sommer alles ins Saarland kommt.Mit der Neuauflage von Otto Walkes‘ Lied „Friesenjung“ landete Rapper Ski Aggu 2023 auf Platz eins der deutschen Charts und das Lied ging in den sozialen Netzwerken viral.

Jetzt kommt der Musiker ins„Der gebürtige Wilmersdorfer mit der unverkennbaren Snowboardbrille vereint zurzeit wie kein anderer Musiker den Lifestyle und den Zeitgeist der Gen Z gleichermaßen“, heißt es zu Ski Aggu in der Ankündigung.Neben dem Rapper sind noch weitere Musiker neu im Aufgebot. So werden die 257ers dem Festival einen Besuch abstatten. Das Rap-Duo aus Essen ist vor allem bekannt durch ihren Song „Holz“. Viele werden mit Sicherheit die Songzeile „Ich und mein Holz“ mal gehört haben. Ein komplett anderes Musikgenre bedient die Band Panteón Rococó. Die Musiker aus Mexiko machen tanzbaren Ska-Punk auf Spanisc

