Neuartige Öko-Kraftstoffe und der Stromtransport nach Norwegen

Neuartige Öko-Kraftstoffe sollen den Verbrennungsmotor retten – für diese Idee wird Verkehrsminister Volker Wissing viel belächelt. Doch inzwischen arbeiten viele Firmen am Sprit der Zukunft. Wie kommen sie voran? Der 620 Kilometer lange NordLink ermöglicht Norddeutschland den Stromtransport nach und von Norwegen. Auch in den Süden Deutschlands soll 2028 der Transfer über den sogenannten SuedLink möglich sein. Die EU will den Energieverbrauch von Gebäuden senken.

Eine harte Sanierungspflicht kommt auf Eigentümer nicht zu, aber es gibt Vorgaben. Was bedeutet das für Immobilienbesitzer? Der Überblick. Verbrenner stehen für technologische Vergangenheit. Ein ehemaliger BMW-Manager will die Motoren künftig mit Wasserstoff betreiben statt mit Diesel und Benzin. Gibt es Hoffnung für alle, die an ihren alten Autos hängen? Überall im Land fehlen gut ausgebildete Lehrer, die Qualität des Unterrichts leidet. Fachleute empfehlen der Politik nun elf konkrete Maßnahmen – unter anderem mehr Assistenzlehrer und ein kürzeres Referendaria





SPIEGEL_Sport » / 🏆 45. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gabor Beyer: Mit alternativen Kraftstoffen den Transportsektor aufmischenDer Berliner Unternehmer Gabor Beyer spricht über die Kosten alternativer Kraftstoffe und den Weiterbetrieb von Gasheizungen. Er möchte mit seinem neuen Unternehmen den Transportsektor mit alternativen Kraftstoffen revolutionieren.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

John F. Kennedy: Diese Filme handeln von seinem SchicksalAm 22. November jährt sich die Ermordung von John F. Kennedy zum 60. Mal. Die mysteriösen Umstände haben zahlreiche Filmemacher inspiriert.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Tod von John F. Kennedy: Diese Verschwörungstheorien halten sich bis heuteDer Mord an John F. Kennedy rief zahlreiche Verschwörungstheorien ins Leben. Manche halten sich bis heute...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Diese Großstädte erleben bald eine weiße ÜberraschungSchon ab Freitag setzt Schneefall ein, der uns bis in die kommende Woche begleiten wird. Selbst in den Großstädten können die Schlitten ausgepackt werden.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Nase zu? Diese Hausmittel helfen bei verstopfter NaseEine verstopfte Nase gilt generell als harmlos – trotzdem ist das extrem nervig! Wir verraten dir wirksame Hausmittel gegen eine verstopfte Nase, damit du wieder frei atmen kannst.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Black Friday Leak: Diese 30 Produkte wurden bestelltSeit Freitag läuft die Black Friday Woche bei Amazon. Bei den unzähligen reduzierten Angeboten ist es schon von Vorteil, wenn man weiß, welche Produkte die Masse besonders oft gekauft hat. Daher haben wir eine Statistik geleakt, die zeigt, welche Produkte besonders oft bestellt wurden. Einige Produkte aus der Liste sind inzwischen auch nicht mehr zum Black-Friday-Preis zu haben, aber die große Mehrzahl der Topseller ist noch verfügbar. Kleine Helfer für Autofahrer waren bislang am Black Friday besonders stark nachgefragt. Der Blitzerwarner von Ooono schafft es tatsächlich auf Platz 1 und kein anderes Produkt wurde in den letzten drei Tagen häufiger bestellt. Besonders praktisch ist hier, dass keine App gestartet werden muss, um während der Autofahrt von Blitzern oder Gefahren gewarnt zu werden. Allerdings sollten Sie mal überprüfen, ob das Hilfsmittel in jedem Land legal eingesetzt werden darf. Genauo stark nachgefragt waren bislang elektronische Parkscheiben, die bei der Ankunft automatisch die Zeit erfassen

Herkunft: PCGH_Redaktion - 🏆 35. / 63 Weiterlesen »