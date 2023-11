Neu- und Gratis-Games: Jusant, Anno 1800 und mehr

Hey, da seid ihr ja wieder! Willkommen im Wochenende, willkommen bei den Neu- und Gratis-Games! Wie jede Woche haben wir auch heute wieder die heißesten Releases der Woche für euch und alles, was ihr am Wochenende Gratis zocken könnt. Zu unseren Highlights zählt dieses Mal Jusant, das neue Action-Adventure der Life-is-Strange-Macher

. In dem klettert ihr in einer Postapokalypse ohne Wasser einen gigantischen Berg hoch!Nicht apokalyptisch aber historisch geht's bei unseren Gratis-Games zu: Dieses Mal mit dem Probewochenende für Anno 1800. Denn Aufbau-Giganten könnt ihr dieses Wochenende vollkommen kostenlos spielen. Aber auch ein cooles Indie-Aufbauspiel ist dieses Mal dabei mit Planet S! Hier dürft ihr sogar gleich die gesamte Galaxis besiedeln! Unserem Team steht es aber ohnehin mehr nach Horror! Paul und Lenny verbringen das Wochenende mit Resident Evil 3 und setzen ihren Marathon von Capcoms Horror-Reihe fort. Hannes taucht stattdessen im Rollenspiel-Universum ab und spielt Pathfinder: Wrath of the Righteous. Was sind eure Pläne? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

