Neu bei Steam: Diese Woche gibt's Cyberpunk-Nachschub und komplexe Fantasy-Strategie

Auch zum November-Start gibt es einige Spielehits, auf die ihr euch freuen könnt. Wir verraten euch, was ihr diese Woche auf Steam unbedingt im Auge behalten solltet.Neue Woche, neue Spiele! Auf welche Titel ihr euch in den nächsten sieben Tagen freuen könnt, verraten wir in den folgenden Zeilen - besonders Rollenspiel- und Cyberpunk-Fans werden sich vermutlich freuen. Aber auch Knobel-Liebhaber werden auf einen vielversprechenden Titel stoßen.

Ihr ballert euch in Rogue City also durch die Reihen der Gangs, euren stählernen Körper verbessert ihr auf eurem Weg immer weiter. Die fallen so ausführlich aus, dass es sichDieses Rollenspiel versetzt euch in eine mittelalterliche, apokalyptische Welt: Ihr müsst mit eurer pixeligen Kampftruppe gegen unmenschliche Wesen ankämpfen, könnt euch dabei aber Zeit nehmen: Die Schlachten laufen nämlich rundenbasiert ab.

Der neue Rally-Racer von den F1-Machern Codemasters erscheint ebenfalls diese Woche. Kollege Dennis konnte den Titel nicht nur bereits anspielen, sondern sich auch in Schweden selbst hinters Steuer setzen.Das Rätselspiel mit der wunderschönen Grafik fordert nicht nur eure Gehirnzellen mit Logik-Knobeleien heraus, es werden auch wieder philosphische Fragen gestellt.Der asymmetrische Multiplayer-Grusel verlangt von euch Teamplay. headtopics.com

