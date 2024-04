Netflix zeigt Verfilmung von Prinz Andrews 'Newsnight'-Interview

Mit Gillian Anderson Es war ein Interview mit schwerwiegenden Folgen: Vor etwa fünf Jahren wuchsen sich die Gerüchte um eine Freundschaft zwischen Prinz Andrew (64) und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) zu einem großen Skandal aus. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021) entschied sich am Ende dazu, vor den BBC -Kameras Stellung zu beziehen.

Das 'Newsnight'-Interview geriet im November 2019 zum Desaster für Andrew und führte zu seinem tiefen Fall. Mit 'Scoop - Ein royales Interview' zeigt Netflix ab 5. April eine Verfilmung der Ereignisse.Das zeigt 'Scoop' Der Streamingdienst erklärt vorab zu dem Film, er biete 'basierend auf wahren Gegebenheiten Einblicke in die hartnäckigen Recherchen, die schließlich zu Prinz Andrews skandalösem 'Newsnight'-Interview der BBC führten

