Netflix veröffentlicht Nutzungszahlen von Filmen und Serien

Während man beim klassischen Fernsehen gewohnt ist, schon am nächsten Morgen mit Veröffentlichung der TV-Quoten mehr darüber zu wissen, wie viele Menschen eine Sendung wohl erreicht hat, kehrte mit dem Aufkommen der Streamingdienste die große Geheimniskrämerei in die Branche ein. Netflix sah über viele Jahre keinerlei Veranlassung, etwas zu seinen Nutzungszahlen preiszugeben - und alle anderen taten es dem Marktführer gleich. Doch in jüngerer Vergangenheit wird Netflix Stück für Stück offener.

Seit rund zwei Jahren veröffentlicht man auf der eigenen Website nunmit den meistgesehenen Filmen und Serien der vergangenen sieben Tage, zunächst basierend auf der reinen Anzahl der gestreamten Stunden. Weil dadurch langlaufende Serien erheblich im Vorteil waren, hat man hier die Metrik inzwischen gewechselt und bezieht die Laufzeit mit ein. Auch eine Alltime-Top10 wird gepflegt, der die Nutzung innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung zugrunde lieg





DWDL » / 🏆 71. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dokumentarfilme der Duisburger Filmwoche: Filmen mit RespektOb über Ausbeutung bei der Weinernte oder neofaschistische Morde in Deutschland: Die Duisburger Filmwoche zeigte starke Dokumentarfilme. „Einzeltäter Teil 2: Halle“ von Julian Vogel erhielt den 3sat-Dokumentarfilmpreis

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Geschmackssache: Diskussion über herausragende Serien und FilmeSeit ihrem Führungswechsel stellt sich die TeleVisionale der Zukunft einer Branche im Dauerkrisenmodus. DWDL war auf einem Festival dabei, das nicht nur Film und Serie prämieren, sondern das Fernsehen revolutionieren will.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

TV-SerienDie fiktive Grafschaft Midsomer in England ist Schauplatz der bizarrsten Morde. Hier ermittelt Barnaby stets mit einer guten Prise britischen Humors. Viele Folgen auch im englischen Original! Horror-Mystery-Serie: Ein Suizid am Jahrestag eines Amoklaufs wirft Fragen auf. Während Franka als Polizeichefin ermittelt, wird Tochter Lisa von düsteren Erscheinungen verfolgt – aus dem Totenreich. Eine Doppelhaushälfte im Grünen, dorthin zieht es in der Comedy-Serie eine Familie aus der Mitte Berlins. Ihre neuen Nachbarn unter demselben Dach sind skeptisch, ob die Neuen ins Dorf passen. Dramedy-Serie: Nachdem sich eine Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt hat, beginnt ein Verkehrschaos, welches sich unterschiedlich auf die Verkehrsteilnehmenden und deren Stimmung auswirkt. Comedyserie: Als Michel von seinem Mann verlassen wird, steht er vor dem Nichts. Er kämpft sich als schwuler Mann durch die Möglichkeiten des Kinderkriegens. Ein steiniger Weg liegt vor ihm. Junge lesbische Frau erlebt die Irrungen und Wirrungen der Liebe Killin Suzi Quatro! ZDF Hamburg 23.01.23 14:06 Barmbeker Markt 8 Wohnzimmerseite Schikane mit Polizei Sirenen STOP POLIZEI NAZI Methoden gegen uns Hamburg_Polizei_Stadt Deutschland_Menschenrecht_Verletzungsland Warum zeigt ihr heute nur eine Folge 'Inspector Barnaby'? Letzte Woche waren es gleich vier! Ich habe es versucht bin aber bei der dritten Folge (zu gewohnter Zeit) eingeschlafen.

Herkunft: ZDFneo - 🏆 110. / 51 Weiterlesen »

Warum ich von Serien enttäuscht bin'Game Of Thrones' & 'Dexter' haben mich gebrochen: Darum möchte ich keine Serien mehr gucken!

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

„Deutsches Haus“ (Disney+): eine der besten deutschen Serien 2023Eine Serie wie ein Schlag in die Magengrube: Das deutsche Disney-Original „Deutsches Haus“ holt die Gräuel der Nationalsozialisten zurück ins Bewusstsein. Die Produktion über den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 hallt noch lange nach.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Weihnachtsfilme auf NetflixWeihnachtsfilme auf Netflix: Diese 23 Filme sollten Sie dieses Weihnachten auf keinen Fall verpassen ... voguegermany

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »