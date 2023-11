Netflix stellt beliebte Fantasy-Serie Shadow and Bone ein

Fans von Shadow and Bone müssen jetzt stark sein: Netflix hat die beliebte Fantasy-Serie eingestampft. Außerdem wurde vier weiteren TV-Serien der Stecker gezogen.Tatsächlich hat Netflix nicht nur die beliebte Fantasy-Serie eingestellt, sondern auch gleich vier weitere Produktionen aus dem eigenen Haus. Damit sind die folgenden fünf Serien von dem Kahlschlag betroffen und werden von Netflix nicht fortgesetzt:mit einem Wertungsdurchschnitt von 89 Punkten daher, Zuschauer zücken 87 Prozent.

Falls ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt, werft ihr am besten einen Blick in den offiziellen Trailer:mehrere Gründe, warum diese fünf TV-Serien abgesägt wurden. So sollen sich teilweise die Produktionskosten nicht mit den Quoten gerechnet haben, aber auch dem über Monate hinweg anhaltendenwird die Schuld gegeben: Große Filmstudios und TV-Studios weigerten sich dabei, Drehbuchautoren und Schauspielern bessere Arbeitsbedingungen und fairere Löhne zu gewähren.Shadow and Bone lief bei Netflix zwei Staffeln lang und eigentlich war nicht nur eine dritte Season, sondern auch ein Spin-Off geplan

:

GAMESTAR_DE: Die Pokémon-Concierge begeistert mit der Netflix-SerieKolumne: Pokémon auf Netflix - Die neue Serie gibt mir im Trailer alles, was ich als Fan so dringend brauche

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

ZDFNEO: Doppelhaushälfte: Eine Comedy-Serie über zwei Familien im GrünenEine Berliner Familie zieht in eine Doppelhaushälfte im Grünen. Die Bewohner der anderen Hälfte sind skeptisch, ob die Neuen sich ordentlich integrieren können. Tracy ist Deutsche mit vietnamesischen Wurzeln und ist unter beengten Umständen in einer Platte am Stadtrand von Potsdam aufgewachsen. Andi sieht sich selbst als klassischen Wendeverlierer und Pechvogel. Die Comedy-Serie 'Doppelhaushälfte' erzählt von den Herausforderungen und Konflikten, die die beiden Familien miteinander erleben.

Herkunft: ZDFneo | Weiterlesen »

PCGH_REDAKTİON: Amazon erweitert seine Fire-Tablet-Serie mit dem Fire Max 11Das Fire Max 11 ist Amazons Konkurrent für Apples iPad. Wir haben das Fire-Tablet getestet, erklären, was es kann und ziehen den Vergleich. pcgh

Herkunft: PCGH_Redaktion | Weiterlesen »

FİLMSTARTS: Neue Serie "Deutsches Haus" auf Disney+Mit „Deutsches Haus“ startet auf Disney+ heute eine der wichtigsten Serien des Jahres. Die Aufarbeitung der Frankfurter Auschwitz-Prozesse steht im Mittelpunkt.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen »

VOGUE_GERMANY: Neu auf Netflix & Co.: Was wir im November bingenWas gibt es Schöneres, als sich an kalten, dunklen Abenden mit einem guten Film oder einer Serie auf dem Sofa einzukuscheln? Wie gut, dass Netflix , Apple TV+ und Disney+ im November jede Menge spannender Neustarts für uns bereithalten. Von herzerwärmenden Dramen bis hin zu spannenden Krimis – die Angebote dieses Monats versprechen gute Unterhaltung . Hier kommen die Streaming-Highlights im November in der Übersicht. “Alles Licht, das wir nicht sehen”, Serie Basierend auf dem preisgekrönten Roman von Anthony Doerr, erzählt diese Miniserie die Geschichte der blinden Marie-Laure (Aria Mia Loberti) und ihres Vaters Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), die mit einem legendären Diamanten aus dem von den Deutschen besetzten Paris fliehen, um diesen vor den Nazis zu retten. Dabei ist ihnen ein grausamer Gestapo-Offizier, der selbst ein Auge auf den wertvollen Edelstein geworfen hat, dicht auf den Fersen.

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen »

FİLMSTARTS: Annette Hess spricht über die Serie „Deutsches Haus“ und den HolocaustFILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler konnte mit der Autorin und Showrunnerin Annette Hess im Interview über die Serie „Deutsches Haus“ und die Frankfurter Auschwitzprozesse sprechen.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen »