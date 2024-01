Netflix-Serie „Boy Swallows Universe“: Mystischer Optimismus

Drogen, Armut, Gewalt: Elis Leben ist teilweise ziemlich scheiße. Trotzdem ist die Serie „Boy Swallows Universe“ kein Elendsporno. Der 12-Jährige Eli Bell wächst Mitte der 1980er Jahre in ärmlichen Verhältnissen in Darra, einem Vorort von Brisbane, auf. Als Elis Stiefvater Lyle sich eines Tages mit dem Drogenkartell anlegt, wird er entführt und seine Mutter landet hinter Gittern. Eli versucht daraufhin, den Fall aufzuklären und beide zu retten.





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Doku-Serie über Michael SchumacherDie ARD präsentiert die fünfteilige Doku-Serie 'Being Michael Schumacher', die sich mit dem Werdegang und der Vergangenheit des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters beschäftigt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Call of Duty 4: Modern Warfare - Das beste Spiel der SerieEin Kommentar über das beste Call of Duty-Spiel der Serie, Call of Duty 4: Modern Warfare, das im Jahr 2007 veröffentlicht wurde und bis heute unerreicht bleibt.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Neue Star Trek-Serie: Star Trek: Lower DecksNach elf Jahren ist endlich wieder eine neue Star Trek-Serie zu sehen. Star Trek: Lower Decks konzentriert sich auf Personen mit niedrigeren Rängen von den sogenannten Unterdecks.

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Alan Ritchson spricht über den Erfolg der Serie „Reacher“ auf AmazonAlan Ritchson äußert sich in einem Interview über den Erfolg der Serie „Reacher“ auf Amazon und die hohen Streamingzahlen, die sie erreicht hat.

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Succession führt das Emmy-Ranking mit 27 Nominierungen anDie HBO-Serie Succession geht als Favorit mit 27 Nominierungen ins Rennen um den Emmy für die beste Drama-Serie. Nach dem ersten Emmy-Wochenende sind jedoch noch keine Preise gewonnen worden.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Eurojackpot-Gewinnerbilanz 202357 Millionäre, 667 Hochgewinne mit Beträgen zwischen 100.000 und 999.999 Euro – besonders sticht bei Eurojackpot 2023 jedoch die Serie von neun in Deutschland geknackten Jackpots in Folge heraus...

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »