Netflix präsentiert heute ein Doku-Drama über das Interview , das der englische Skandal - Prinz Andrew bezüglich seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein gab. Gillian Anderson und Rufus Sewell sind im Cast. 'Das war so schlimm wie ein Flugzeug, das in einen Öltanker crasht und eine Tsunami auslöst, die eine Nuklear-Explosion verursacht.' So beschrieb ein Beobachter der britischen Royal Family das berüchtigte Interview mit Skandal - Prinz Andrew auf X (damals noch Twitter) im Jahr 2019.

Ein verheerendes PR-Desaster so monumental, dass Netflix der Angelegenheit einen ganzen Film mit dem Titel 'Interview mit Prinz Andrew' widmet. Die Hauptrolle spielt die britische Journalistin Emily Maitlis, der es im letzten Jahrzehnt gelang, ein sensationelles Interview mit Buckingham Palace auszuhandeln. So schaffte sie es, Prinz Andrew zu befragen. Der gut vernetzte US-Geschäftsmann hatte minderjährige Mädchen für pädophile Sexgeschäfte geschleust und starb kurz vor dem Interview, im Sommer des Jahres 2019, in seiner Gefängniszelle

