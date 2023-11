Netflix könnte aufgrund von Klagen Ärger wegen „Squid Game“ bekommen

Auf dem Papier klang es wie eine großartige Idee: Ein reales „Squid Game“ als Show. Doch nun könnte Netflix aufgrund von Klagen echter Ärger ins Haus stehen. Als „Squid Game“ im September 2021 über Netflix veröffentlicht wurde, konnte niemand damit rechnen, dass die südkoreanische Thrillerserie den Nerv der Zeit treffen würde.

Selbst Schöpfer Hwang Dong-hyuk war nicht sicher, ob er mit seiner Serie über ein tödliches Spiel um viel Geld und um das eigene Leben Anklang finden würde beim internationalen Publikum. Das Prinzip an sich war nicht neu, Werke mit ähnlicher Thematik hatte es da bereits gegeben, „Battle Royale“, „3%“, „Alice in Borderland“ oder auch „Die Tribute von Panem – The Hunger Games“, um ein besonders populäres Beispiel zu nennen. Das Prequel „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ läuft aktuell im Kino. Doch „Squid Game“ hatte der Konkurrenz etwas Entscheidendes voraus: einfache, leicht umgewandelte Kinderspiel





Aus der Netflix-Serie "Squid Game" wird eine GameshowDie erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten wird zur Gameshow "Squid Game: The Challenge" produziert den Wettbewerb um Leben und Tod als (fast) reales Event in London. Daraus werden zehn Folgen zweifelhaftes Reality-TV. Netflix zeigt die ersten fünf Episoden ab Mittwoch, 22. November.

'Squid Game: The Challenge': Never change a running systemMit 'Squid Game' feierte Netflix vor zwei Jahren einen großen Serien-Erfolg. Dass die Produktion jetzt zu einer realen Gameshow wird, ist nur folgerichtig. 'Squid Game: The Challenge' ist stark angelehnt an das Original - und das geht voll auf.

Neue Serien-Highlights im November: Doctor Who-Jubiläum, Godzilla und Squid GameIm November gibt es spannende Neuheiten für Serien-Fans: das große Doctor Who-Jubiläum, Monster-Action mit Godzilla und die Serie Squid Game: The Challenge. Außerdem sind Serien-Highlights wie 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets dabei.

Noch bis Montag ohne Netflix-Abo kostenlos streamen: Packende Thriller-Serie mit „Game of Thrones“-StarDiese Serie erreichte einen Meilenstein: Sie konnte die meisten Zuschauer*innen seit 10 Jahren im britischen TV verbuchen – ob das an der Beteiligung dieses GOT-Stars liegt?

Netflix-Aktie steigt: Netflix mit neuer Doku-Serie über Robbie WilliamsAls Mitglied der Boygroup Take That wurde Robbie Williams einst bekannt. Nach seinem Ausstieg avancierte der britische Sänger zu einem der beliebtesten Popstars Europas, dessen Erfolg den seiner ehemaligen Bandkollegen noch übertraf.

Netflix-Aktie: Netflix mit neuer Doku-Serie über Robbie WilliamsAls Mitglied der Boygroup Take That wurde Robbie Williams einst bekannt. Nach seinem Ausstieg avancierte der britische Sänger zu einem der beliebtesten Popstars Europas, dessen Erfolg den seiner ehemaligen Bandkollegen noch übertraf.

