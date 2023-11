Netanjahu: Zivile Opfer in Gaza nicht immer vermeidbar

Israels Streitkräfte versuchen laut Netanjahu zivile Opfer in Gaza möglichst zu vermeiden. Dies gelinge nicht, räumte der Regierungschef ein. Jeder zivile Tod sei eine Tragödie. Israels Regierungschef Netanjahu räumte ein, dass die Streitkräfte bei ihrem Versuch, zivile Opfer zu vermeiden, nicht immer erfolgreich seien. (Archivbild)mit einem Minimum an zivilen Opfern zu beenden.

"Das versuchen wir, aber leider gelingt es uns nicht", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview des US-Fernsehsender CBS.Der Druck auf Israel steigt - international, aber auch innenpolitisch. Derweil dauern die Gefechte im Gazastreifen an. Die Einsätze könnten sich wohl auch auf den Süden ausweiten.flog das israelische Militär zahlreiche Luftangriffe auf den Gazastreifen und rückte mit Bodentruppen in die abgeriegelte Region ein. Bei den Kämpfen kamenWir integrieren Bilder und andere Daten von Drittanbietern, u.a. die Software von Datawrapper für die Darstellung von ZDFheute Infografike

