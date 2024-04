Netanjahu wird zunehmend als Belastung angesehen

Sechs Monate nach Beginn des Gaza-Krieg es sehen auch die engsten Verbündete n Israels den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zunehmend als Belastung . Die Frustration der Partner Israels, vor allem über die Kriegsführung im Gazastreifen, wächst von Monat zu Monat. Der tödliche Angriff auf einen Hilfskonvoi in dem Küstenstreifen - laut Armee ein tragisches Versehen - hat den Ton noch einmal rauer werden lassen.

Der Israel zugeschriebene Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus schürte außerdem Ängste vor einer größeren regionalen Eskalation. Wachsende Zahl der Gaza-Toten: Ton verschärft sichDie US-Regierung hielt sich lange zurück mit öffentlicher Kritik am Vorgehen Israels. Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober unterstützten die Verbündeten klar das Ziel Israels, die Terrororganisation ein für alle Mal zu zerstöre

Netanjahu Gaza-Krieg Verbündete Belastung Kriegsführung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



morgenpost / 🏆 64. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israels Regierungschef im Interview: Netanjahu schlägt gegen seine Kritiker zurückSeit fünf Monaten ist sein Land im Krieg – und er sieht sich heftiger internationaler Kritik ausgesetzt: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74).

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Netanjahu weist Bidens Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen zurückIsraels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Kritik von US-Präsident Joe Biden am israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen zurückgewiesen. 'Wenn der

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Telefonat mit Netanjahu zur Gaza-Strategie: Biden bezeichnet Israels geplante Offensive in Rafah als „Fehler“Der Druck auf Israel steigt. Im Gespräch mit dem israelischen Premier Netanjahu zitiert der US-Präsident ein Spezialistenteam zu sich. Derweil gibt es wohl „positive“ Gespräche über eine Feuerpause.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Netanjahu billigt Militäreinsatz in Rafah: Überschreitet Israels Regierung Bidens rote Linie?Israels Ministerpräsident hat den Plänen für einen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens zugestimmt. Experten analysieren, welche Optionen dem US-Präsidenten bleiben.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

„Schadet der Sicherheit Israels“: Netanjahu kündigt Sendeverbot für Al-Dschasira anIsraels Regierung plant, den Sender aus Katar zu schließen. Israels Parlament hatte zuvor ein entsprechendes Gesetz gebilligt. Die USA sehen die Pressefreiheit in Gefahr.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Netanjahu räumt Verantwortung Israels für tödlichen Angriff auf Hilfsorganisation einIsraels Ministerpräsident Netanjahu hat die Verantwortung seines Landes für den tödlichen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen eingeräumt. In einem Video sprach er von einem tragischen Vorfall und einem unbeabsichtigten Angriff israelischer Streitkräfte auf unschuldige Menschen. Der Fall hatte internationale Kritik ausgelöst.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »