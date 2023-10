Netanjahu als Premier auf Abruf? Wie die Angehörigen der Geiseln Israels Regierungschef unter Druck setzen

Mit der Ausweitung der Militäroperation in Gaza steigt auch der Druck auf Premierminister Benjamin Netanjahu, die Geiseln nach Hause zu bringen. Gleichzeitig wollen viele Israelis, dass er geht. Die Stimmung in Tel Aviv ist erhitzt.Als in der Nacht zu Samstag israelische Panzer in den Gazastreifen rollten, fühlte Meirav Leshem-Gonen sich von ihrer Hilflosigkeit regelrecht erdrückt.

Ihre Tochter Romi ist eine der mehr als 220 Geiseln, die vonam siebten Oktober bei einem Musikfestival überfallen und in den Gazastreifen verschleppt worden sind. Die immer stärkeren Bombardierungen von Gaza, die Gefechte auch am Boden machen ihr Angst. "Ich habe nie eine Antwort darauf bekommen, wie sie mein Kind in der Lage beschützen wollen“, sagt sie.

Angehörige der Geiseln fordern Treffen mit Netanjahu und GallantDas Forum der Geiseln- und Vermisstenfamilien, das die Angehörigen der von der Hamas entführten Geiseln repräsentiert, will heute Abend Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant treffen. Ein Arzt, der den Hamas-Chef Jihia al-Sinwar während dessen Haft in Israel behandelt hat, bedauert heute, dass israelische Mediziner ihm damals das Leben gerettet haben. Weiterlesen ⮕

Netanjahu trifft sich mit Angehörigen der GeiselnMinisterpräsident Benjamin Netanjahu trifft sich mit einigen Angehörigen der in den Gazastreifen von Hamas-Kämpfern verschleppten Geiseln. Die Befreiung der Geiseln ist ein integraler Bestandteil der militärischen Ziele. Israels Armee hat Terrorzellen identifiziert und angegriffen, die Raketen und Granaten abfeuern wollten. Die Terrorzellen wurden neutralisiert, ob dabei extremistische Palästinenser getötet wurden, ist unklar. Weiterlesen ⮕

Netanjahu trifft sich mit Hamas-Geiseln: Debatte über GefangenenaustauschIsraels Präsident Netanjahu hat sich mit Angehörigen der Hamas-Geiseln getroffen. Über einen geforderten Gefangenenaustausch werde debattiert. UN-Generalsekretär Guterres fordert eine sofortige Feuerpause, das Rote Kreuz spricht von einem 'katastrophalen Versagen' aufgrund der vielen zivilen Opfer. Weiterlesen ⮕

Ron Prosor: „Unter den Geiseln sind Menschen aus 41 Ländern“​Israels Botschafter Ron Prosor fordert für Juden in Deutschland mehr Schutz und Solidarität. Nach den grauenvollen Terrorattacken der Hamas wolle Israel die Terrororganisation zerstören. Es gehe um die Existenz seines Landes, betont der Botschafter. Weiterlesen ⮕

Endete unter Netanjahu Hoffnung auf Frieden?Netanjahu bestimmt seit Jahren die Politik Israels und damit die Verhandlungen mit den Palästinensern. Von Frieden ist dabei laut Historiker Moshe Zimmermann lange keine Rede mehr. Weiterlesen ⮕

Netanjahu: Feind wird über und unter der Erde vernichtetIsraels Ministerpräsident Netanjahu warnt vor langem und hartem Krieg gegen die Hamas. Weiterlesen ⮕