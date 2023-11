Nerayoff-Aufnahmen mit Buterin entfachen Ethereum-Korruptionskontroverse. Bild von VICE News, Youtube Screenshot., die die betrügerischen Aktivitäten von Buterin während der schwierigen Anfangszeit von Ethereum aufdecken würden. Heute hat Nerayoff sein Versprechen eingelöst und fünf Gespräche zwischen ihm und Buterin sowie einen vorgeschlagenen “Rettungs- und Umstrukturierungsplan” für die Organisation aus dem Jahr 2015 veröffentlicht.

stellte Nerayoff klar: “Die Aufzeichnung steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem Betrug, aber sie wird viel von dem beleuchten, was wirklich passiert ist und meine Beteiligung zeigen. Der Betrug wird Gegenstand des Gerichtsverfahrens sein.”in die wackeligen Anfänge von Ethereum und zeigen einen jungen Buterin, der bei Nerayoff Rat sucht, um die wachsenden Herausforderungen zu meistern. Sie enthüllen Mängel in der Struktur, der Entscheidungsfindung und der Führung von Ethereum in der kritischen Anfangsphas

:

WDRAKTUELL: Meta und RayBan bringen smarte Brille auf den MarktMeta hat gemeinsam mit RayBan eine smarte Brille auf den Markt gebracht, die nicht nur Musik abspielen, sondern auch Fotos oder Videos machen kann. Die Brille sieht aus wie eine normale Sonnenbrille oder Brille, ist aber mit Hightech ausgestattet. Die eingebaute Kamera ermöglicht geräuschlose und unbemerkte Aufnahmen .

Herkunft: WDRaktuell | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: $ETHETF erreicht schnelle Gewinne und eine hohe MarktkapitalisierungDer neu eingeführte $ETHETF Token erzielt schnelle Gewinne und erreicht eine hohe Marktkapitalisierung von über $2 Millionen. Die positive Stimmung rund um die Ethereum -ETF-Nachrichten beeinflusst den Markt.

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

DE_CRYPTONEWS: Solana: Monster-Aufwärstrend erwartet - Sollte man jetzt kaufen? Ethereum -Konkurrent Solana (SOL) bewegt sich seit Wochen immer höher, kein anderer Coin der Krypto-Top-10 kommt aktuell auf eine derartige Performance. Ein beliebter Trader sieht sogar einen „Monster-Aufwärstrend“ und erklärt in einer Prognose, wie hoch SOL seiner Einschätzung nach steigen kann. Sollte man Solana kaufen – oder ist es dafür zu spät?

Herkunft: de_cryptonews | Weiterlesen »

MEİNMMO: Das wahre Fortnite: Save the WorldFortnite: Battle Royale ist nicht das Original-Fortnite, sondern das PvE-Spiel 'Save the World', das von Epic Games vernachlässigt wurde. Es erlebt jedoch einen unerwarteten Anstieg bei den Spielerzahlen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen »

WDRAKTUELL: Meta und RayBan bringen smarte Brille auf den MarktMeta hat gemeinsam mit RayBan eine smarte Brille auf den Markt gebracht, die nicht nur Musik abspielen, sondern auch Fotos oder Videos machen kann. Die Brille sieht aus wie eine normale Sonnenbrille oder Brille, ist aber mit Hightech ausgestattet. Die eingebaute Kamera ermöglicht geräuschlose und unbemerkte Aufnahmen .

Herkunft: WDRaktuell | Weiterlesen »