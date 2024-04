Neon White: Ein Indie-Spiel mit großem Potenzial

Seit ein paar Wochen kämpfe ich in einem Spiel aus dem Jahr 2022 um Rekorde und habe dabei wirklich großen Spaß an den ehrgeizigen Duellen. Seit Monaten habe ich mit dem 3D- Plattformer „ Neon White “ geliebäugelt und mich im März nach langem Zögern endlich dazu entschieden, das Indie-Spiel aus dem Jahr 2022 zu kaufen.

Neon White ist zwar kein großer Name in der Spielebranche, doch im Release-Jahr war es bei den Game Awards für die Titel „Bestes Action-Spiel", „bestes Indie-Spiel" und „bestes Debüt-Indie-Spiel" nominiert. Letztendlich musste es sich jedoch Bayonetta 3 und Stray geschlagen geben. In der Regel kostet es 22,99 €, ich habe es im Angebot für den halben Preis geschossen und bereue es zu keiner Sekunde. Alternativ ist das Spiel auch auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch verfügbar. Neon White ist eine Mischung aus einem Plattformer und einem Ego-Shooter. Man schlüpft in die Rolle des namensgebenden Protagonisten und absolviert eine Reihe von Level

Neon White Indie-Spiel Plattformer Ego-Shooter Game Awards

