Nenad Bjelica: Wert für den 1. FC Union größer als der Schaden

Nenad Bjelicas Wert für den 1. FC Union ist größer als der Schaden, den der Trainer mit seiner Tätlichkeit gegen Leroy Sané angerichtet hat. Bjelica hat dem 1. FC Union in seiner kurzen Amtszeit genau das gegeben, was der Klub dringend gebraucht hat. Mit ihm holte die Mannschaft sieben ihrer 14 Bundesligapunkte. Bjelica hat die historische Sieglos-Serie gestoppt.

Mindestens genauso wichtig ist die Art und Weise, wie seine Mannschaft spielt: Das Team tritt endlich wieder so auf, wie man Union lange kannte – gut organisiert, körperlich und selbstbewusst. Trotz Bayerns Übermacht am Ball und des Rückstands direkt nach der Pause blieben die Eisernen bis zum Ende im Spiel. Das wäre noch im November undenkbar gewesen.Trainer Nenad Bjelica vom 1. FC Union Berlin ist nach seiner Tätlichkeit gegen Leroy Sané im Nachholspiel beim FC Bayern München für drei Spiele gesperrt worden. Zusätzlich muss er 25.000 Euro Strafe zahlen. Union stimmte dem Urteil zu.Natürlich war Bjelicas Tätlichkeit gegen Leroy Sané eine dumme Aktio





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern gewinnt gegen Union Berlin mit MinimalsiegNach der Pleite gegen Werder Bremen rehabilitiert sich der FC Bayern im Nachholspiel. Gegen den 1. FC Union Berlin reicht es zum Minimalsieg. Aufruhr gibt es am Spielfeldrand: Union-Coach Nenad Bjelica sieht die Rote Karte, weil er Bayern-Profi Leroy Sané ins Gesicht packt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

MicroStrategy-Aktie: Saylor verkauft Unternehmensaktien im MillionenwertDer Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor, will über vier Monate Unternehmensaktien im Wert von 216 Millionen US-Dollar verkaufen. Das geht aus einem Dokument der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vom 2. Januar hervor.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Student entdeckt wertvollen Skin in FortniteEin mexikanischer Student findet einen 5 Jahre alten Skin in Fortnite, der jetzt viel Geld wert ist. Der Skin wird auf Ebay für 1.942 Euro angeboten.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Fortsetzung der Rally voraus? Warum der Anleihenmarkt auf neue Höchststände beim DAX, S&P 500, DDie Jahresendrally 2023 war wahrlich beeindruckend, gewannen die meisten Marktindizes rund um die Welt doch innerhalb weniger Wochen teilweise deutlich mehr als zehn Prozent an Wert hinzu. Die ersten Handelstage im neuen Jahr liefen zwar ruhiger ab - doch bald könnte es wieder aufwärts gehen, meinen zumindest Beobachter des Anleihenmarktes.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

AfD-Chefin Alice Weidel schlägt Dexit-Referendum vorMit ihrem Planspiel für einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union hat AfD-Chefin Alice Weidel für neue Aufregung nicht nur hierzulande gesorgt – und für viele Fragen. Könnte eine AfD in Regierungsverantwortung wirklich einfach so die deutsche EU-Mitgliedschaft nach 70 Jahren kündigen? Wie würde das funktionieren, was wären die Folgen?

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Ramponierte Bayern-Defensive: Was ist Tuchels Notfallplan?Zwar gewinnt der FC Bayern das Nachholspiel gegen Union Berlin. Doch Trainer Thomas Tuchel kämpft abermals mit Verletzungssorgen im „verhexten“ Mannschaftsteil: der Defensive. Ein Blick auf Tuchels Notfallplan.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »